« Elle est affreuse » : Sydney Sweeney répond avec force aux attaques sur son corps

Les réseaux sociaux sont une fois de plus le théâtre d’un acharnement injustifié. Sydney Sweeney, star incontournable de la série Euphoria, se retrouve au cœur d’une polémique aussi absurde que déplorable. Des photos récentes d’elle en bikini ont fait surface, déclenchant une vague de commentaires misogynes et de critiques acerbes à l’encontre de son physique.

Harcelée par les paparazzi et jugée en ligne

Sydney Sweeney a récemment témoigné de la pression constante exercée par les paparazzi. « Si vous lui dites de sortir en bikini, je prends mes photos et je vous laisse tranquille », auraient-ils lancé aux proches de Sydney Sweeney, prouvant un harcèlement sexiste incessant. Mais ce ne sont pas seulement ces hommes cachés derrière des appareils photo qui la jugent : des internautes se sont emparé·e·s des images pour la dénigrer.

Parmi les commentaires partagés par l’actrice elle-même sur Instagram, certains se distinguent par leur violence : « Elle est affreuse », « On dirait une mère qui a déjà accouché plusieurs fois » ou encore « Elle ne prend pas soin d’elle ». Des attaques inouïes qui dénoncent une vision totalement irréaliste du corps féminin.

If you’re a dude who saw these unfiltered bikini pics of Sydney Sweeney and suddenly think she’s not hot, you’re likely gay or a virgin. https://t.co/38DOQlvB6M — January James-Riggs (@JanuaryJames) December 14, 2024

Sydney Sweeney riposte avec une transformation bluffante

Loin de se laisser abattre, l’actrice a décidé de répondre avec classe et fermeté. Préparant un rôle dans un prochain film où elle incarne une boxeuse, l’actrice s’est engagée dans un entraînement physique intense. Sur Instagram, elle partage désormais des clichés impressionnants de sa transformation et de ses séances d’entraînement. Une manière puissante de clouer le bec aux détracteur·rice·s et de valoriser la discipline derrière son travail.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Cette publication a immédiatement suscité l’adhésion de ses fans, cumulant plus de 500 000 likes en quelques heures. De nombreux·ses internautes saluent son courage et sa capacité à riposter avec élégance face aux attaques injustifiées.

Une prise de position contre le body shaming

Ce n’est pas la première fois que Sydney Sweeney dénonce les critiques incessantes sur son apparence. Déjà victime de body shaming concernant ses scènes de nu dans Euphoria et certains films, l’actrice n’hésite pas à prendre la parole pour défendre son corps et celui de toutes les femmes. Dans une interview pour Glamour en octobre 2024, elle avait d’ailleurs répondu aux remarques déplacées sur sa poitrine par une punchline cinglante qui avait marqué les esprits. « Il faut donner du pouvoir aux autres, se sentir puissante avec son corps et accepter sa sexualité. Et si vous avez des seins, tant mieux. Montrez-les ».

Un acharnement qui en dit long

Ces attaques dirigées contre Sydney Sweeney soulignent un problème persistant : la sur-sexualisation et la pression irréaliste imposée aux femmes dans l’industrie du divertissement et sur les réseaux sociaux. Si Sydney est aujourd’hui défendue par une large communauté en ligne, ce triste épisode rappelle l’importance de lutter contre le body shaming et d’accepter tous les corps, dans leur diversité et leur réalité.

L’actrice envoie ainsi un message clair : personne ne dictera ce que doit être la beauté ou la réussite d’une femme !