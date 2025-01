Beyoncé s’apprête à faire une grosse annonce !

Peu après son impressionnante performance à la mi-temps du match opposant les Baltimore Ravens aux Houston Texans, le 25 décembre (maintenant surnommé avec tendresse le « Beyoncé Bowl ») Beyoncé a teasé qu’une grande annonce serait faite le 14 janvier. Depuis, la BeyHive ne cesse de formuler hypothèses et rumeurs quant à ce qui pourrait se profiler à l’horizon. Sachant à quel point la star aime garder le mystère jusqu’à la dernière minute, il est probable que nous ne découvrions la véritable nature de cette révélation que le jour J. En attendant, voici quelques pistes qui alimentent la curiosité des fans.

La possibilité d’un nouvel album

Cette éventualité demeure la plus enthousiasmante, bien qu’elle semble aussi la moins probable. Beyoncé n’a pas encore entamé de tournée pour Cowboy Carter, et au vu de l’ampleur qu’avait prise la promotion de Renaissance pendant près d’un an, on pourrait imaginer qu’elle veuille offrir au moins autant d’attention à ce dernier opus. Les thèmes abordés dans Cowboy Carter lui tenant particulièrement à cœur, un nouvel album pourrait trop vite occulter ses récents projets musicaux. Mais venant de Beyoncé, on ne peut jamais totalement exclure une surprise de taille.

Beyoncé is set to make her big announcement 1 week from today. pic.twitter.com/HQF6qzNZMJ — Pop Base (@PopBase) January 7, 2025

À l’inverse, dévoiler les dates de la prochaine tournée semble une hypothèse tout à fait plausible. Les fans ont déjà pu commencer à économiser (ou à se remettre de l’investissement financier que fut la dernière tournée), et Beyoncé aurait tout à gagner à annoncer plusieurs mois à l’avance une série de concerts prévue pour l’été. La sortie de Cowboy Carter avait créé un certain débat, car son ambiance divergeait des sons pop habituels de Queen B. Laisser un peu plus de temps au public pour apprivoiser l’album et s’approprier les paroles pourrait être une stratégie judicieuse avant de les inviter à venir l’applaudir en live.

Un nouveau produit sous la marque Beyoncé

Rien n’est à écarter s’agissant d’une éventuelle nouveauté dans le domaine entrepreneurial, Beyoncé n’ayant cessé de nous surprendre ces derniers mois. En l’espace d’un an, elle a par exemple dévoilé une ligne de produits capillaires, une collaboration avec Levi’s Jeans, une nouvelle gamme de parfums et un whiskey qui porte le nom de ses enfants. Loin de s’arrêter là, la star pourrait tout à fait s’essayer aux produits high-tech, à l’alimentaire, à la chaussure ou encore décider de relancer Ivy Park, la marque avec laquelle elle n’a pas été sous les projecteurs depuis un moment. Toute cette effervescence mérite bien un coup de projecteur quelques jours avant.

Qu’il s’agisse d’un nouvel album, de l’annonce tant attendue d’une tournée Cowboy Carter ou d’un nouveau produit signé Beyoncé, aucune certitude ne planera jusqu’au 14 janvier. Ce suspense est d’autant plus typique de la chanteuse, habituée à orchestrer ses projets dans la plus stricte confidentialité. Pour l’heure, la BeyHive demeure en alerte, spéculant avec passion sur chacune des pistes envisagées. Comme toujours avec Beyoncé, il y a fort à parier que l’enthousiasme sera à la hauteur de l’énigme.