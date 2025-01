Cette influenceuse Nord Coréenne délivre un message inspirant

Evelyn Jeong, de son nom coréen Jeong So-yeon, est née entre 1997 et 1998 (elle a aujourd’hui environ 26 à 27 ans). Originaire de Corée du Nord, elle est devenue au fil des années une figure inspirante dans le domaine des vlogs culinaires et vlogs de voyage. Son parcours, qui la mène de sa patrie natale à l’adoption dans une famille d’accueil américaine, puis au retour en Corée pour retrouver sa mère, illustre la résilience et la force de caractère qu’Evelyn a développées.

Des débuts difficiles : de la Corée du Nord au Colorado

Née en Corée du Nord, Evelyn a grandi dans un contexte politique particulièrement exigeant. Après avoir quitté son pays, elle est adoptée par une famille d’accueil dans l’État du Colorado, aux États-Unis. Cette famille, dépeinte comme stricte, impose à Evelyn un mode de vie totalement nouveau. Malgré les contraintes, elle entame et poursuit ses études au lycée, découvrant progressivement la culture américaine et affinant sa propre identité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Evelyn Jeong or Jeong So Yeon (@evelynjeong614)

Le retour aux racines : la réunion avec sa mère en Corée du Sud

Bien que son passage aux États-Unis ait façonné une part importante de sa personnalité, Evelyn ne perd pas de vue ses origines. Finalement, elle retrouve sa mère en Corée du Sud et décide de s’y installer. Ce déménagement marque un tournant décisif : désormais, elle peut compter sur le soutien familial maternel tout en continuant à construire sa trajectoire en tant qu’influenceuse et créatrice de contenu.

Un parcours sur les réseaux : de YouTube à Instagram

Evelyn Jeong ouvre sa chaîne YouTube le 9 juin 2020 et y publie sa première vidéo le 27 juillet de la même année, un vlog tourné à Chicago. Rapidement, elle présente son ancienne famille d’accueil et raconte son expérience nord-coréenne, suscitant l’attention d’un public curieux de découvrir ses récits.

En 2021, Evelyn partage un moment marquant : son premier vol pour la Corée du Sud, qu’elle immortalise dans un vlog relatant ses impressions et ses émotions. C’est également la première fois qu’elle s’exprime en coréen sur sa chaîne, attestant d’une volonté de s’adresser aux deux audiences, anglophone et coréanophone.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Evelyn Jeong or Jeong So Yeon (@evelynjeong614)

Collaboration notable avec Yeon-mi Park

En 2020, Evelyn entame une collaboration avec Yeon-mi Park, autre figure médiatisée issue de Corée du Nord. Ensemble, elles gèrent un projet de chaîne YouTube commune, dans laquelle elles partagent leurs points de vue, échangent autour de leur histoire et sensibilisent sur la réalité nord-coréenne.

Une influence qui s’étend sur Instagram

Evelyn est aussi présente sur Instagram, où elle poste régulièrement des photos et des stories, tenant sa communauté informée de ses voyages, de ses découvertes culinaires et de sa vie quotidienne. En novembre, elle a notamment publié un cliché la montrant à Paris, devant la Tour Eiffel, accompagné d’un texte fort en symboles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Evelyn Jeong or Jeong So Yeon (@evelynjeong614)

Ce message témoigne de la détermination d’Evelyn à porter un discours positif et engagé. Transformant son exil en moteur d’espoir, elle rappelle l’importance de se reconstruire, de chérir sa liberté nouvellement acquise et de motiver les autres à poursuivre leurs rêves.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Evelyn Jeong or Jeong So Yeon (@evelynjeong614)

Un engagement entre food vlogs et dépassement de soi

Au-delà de ses vlogs culinaires (food vlogs) et de ses récits de voyages (travel vlogs), Evelyn s’est imposée comme une voix capable de sensibiliser l’opinion sur la Corée du Nord, tant auprès des populations occidentales qu’asiatiques. Loin de se limiter à la simple exposition de plats ou de lieux, elle fait de chaque étape un prétexte pour évoquer la culture, les défis et la diversité.

Le parcours d’Evelyn Jeong (Jeong So-yeon) illustre la force d’une jeunesse qui, malgré un contexte politique hostile, parvient à s’approprier de nouveaux horizons et à élever sa voix. Elle convertit sa double culture en levier d’ouverture et de créativité. Sa vie entre deux mondes n’est plus simplement une histoire d’exil, c’est aussi l’expression d’un profond désir de liberté, un désir qu’elle souhaite transmettre à travers ses contenus.