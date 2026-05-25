Blessée au visage à Cannes, Miss Venezuela Gloabal 2025 accuse son styliste de l’avoir agressée

Léa Michel
@andreadelvalt / TikTok

Une affaire troublante a éclaté en marge du Festival de Cannes. Andrea del Val, sacrée Miss Venezuela 2025, a accusé son styliste, Giovanni Laguna, de l’avoir agressée physiquement dans leur chambre d’hôtel. La jeune femme a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux la montrant blessée au visage, déclenchant une vive émotion en ligne. Le styliste a depuis été interpellé par les autorités françaises, tandis que l’enquête suit son cours.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux

Dans une vidéo filmée avec son téléphone, Andrea del Val s’est montrée le visage blessé, accusant directement son styliste. « Regardez, voilà ce que Giovanni Laguna a fait », a-t-elle déclaré en espagnol, avant de filmer la chambre, dont le mobilier apparaissait en désordre. La jeune femme a ensuite publié ces images sur ses réseaux sociaux, où elles ont rapidement circulé. Ce témoignage, livré dans un moment de détresse manifeste, a suscité de nombreuses réactions de soutien à son égard.

Le styliste interpellé par la police

Selon le NYPost, des clients de l’hôtel auraient alerté la police après avoir entendu des cris et les signes d’une altercation. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de Giovanni Laguna. Des images, relayées par un journaliste espagnol, montreraient le styliste escorté par les autorités. À ce stade, l’homme a été placé en garde à vue, mais aucune charge précise n’a, pour l’heure, été officiellement confirmée.

Giovanni Laguna est une figure reconnue du monde des concours de beauté en Amérique latine, où il a habillé de nombreuses reines de beauté. Depuis 2023, il occupe les fonctions de directeur artistique pour l’organisation Miss Univers Colombie.

Cette affaire, encore en cours d’instruction, rappelle finalement l’importance de laisser la justice faire son travail tout en accordant écoute et soutien aux victimes présumées de violences. L’enquête menée par les autorités françaises devra permettre d’établir les faits avec précision.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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