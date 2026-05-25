Le concert du chanteur Bad Bunny à Barcelone vire à la polémique

Le passage du rappeur, chanteur et producteur portoricain Bad Bunny à Barcelone devait être une fête. C’est une vidéo dénonçant les conditions d’accueil dans la zone VIP qui a cependant enflammé les réseaux sociaux, éclipsant en partie la prestation du chanteur.

Un concert très attendu à Barcelone

Bad Bunny était de passage à Barcelone, le 23 mai 2026, dans le cadre de sa tournée mondiale « DeBÍ TiRAR MáS FOToS ». Le chanteur portoricain, l’un des artistes les plus écoutés de la planète, a attiré des milliers de fans venus assister à l’un des spectacles les plus attendus de la saison. Sauf qu’au lendemain de l’événement, les discussions sur les réseaux sociaux n’ont pas seulement porté sur sa performance scénique. Une partie des commentaires s’est concentrée sur les conditions d’accueil du public, et plus particulièrement sur l’organisation de la zone VIP.

Une vidéo virale qui pointe la zone VIP

Au cœur de la polémique se trouve une vidéo, filmée et publiée par un spectateur sur TikTok, et rapidement devenue virale. Les images, partagées par le compte @jordiferrandez, montrent une zone VIP saturée de monde, où les spectateurs semblent littéralement entassés les uns contre les autres. Sur la séquence, l’auteur de la vidéo s’indigne de la densité de la foule, qui contraste fortement avec ce que l’on pourrait attendre d’un espace présenté comme premium. La publication a déclenché un flot de réactions, entre incompréhension et colère.

Une foule si compacte qu’il était impossible de danser

D’après les images diffusées, la situation dans la zone VIP était particulièrement éprouvante. Les spectateurs y apparaissent tellement serrés qu’il leur était, selon le témoignage, impossible de bouger, et encore moins de danser. Une configuration aux antipodes de l’expérience confortable et privilégiée que ce type de billet est censé garantir. Pour de nombreux internautes, ces images posent une question simple : comment un espace VIP, vendu comme un service haut de gamme, peut-il se transformer en zone aussi inconfortable ?

Une place premium à 500 euros, selon le spectateur

L’élément qui a particulièrement choqué les internautes concerne le prix. D’après le spectateur à l’origine de la vidéo, sa place dans cette zone lui aurait coûté 500 euros. Une somme conséquente, qui rend selon lui la situation d’autant plus difficile à accepter : il décrit une expérience censée être premium transformée en véritable « calvaire ». S’il convient de rappeler que ce montant correspond à son seul témoignage et n’a pas été confirmé officiellement, il fait écho aux tarifs généralement pratiqués pour les packs VIP des grandes tournées internationales.

La gestion de la jauge au cœur des critiques

Au-delà du prix, c’est surtout l’organisation qui est pointée du doigt. @jordiferrandez dénonce un manque flagrant de contrôle de la jauge et une gestion défaillante de l’espace VIP. Selon lui, le nombre de personnes admises dans cette zone aurait été largement supérieur à ce qu’elle pouvait raisonnablement accueillir. Ce type de critique soulève des interrogations récurrentes lors des grands concerts : celles de la sécurité, du confort et du respect des promesses faites aux spectateurs ayant payé le prix fort. À ce stade, aucune réponse officielle des organisateurs n’a accompagné la diffusion de ces images.

Une polémique qui enfle sur les réseaux sociaux

Comme souvent, la viralité de la vidéo a amplifié le débat. Sous la publication et au fil des partages, de nombreux internautes ont exprimé leur solidarité avec le spectateur @jordiferrandez, partageant parfois leurs propres mésaventures lors de concerts surchargés.

D’autres ont relativisé, rappelant que la foule dense fait partie intégrante de l’expérience des grands événements musicaux. Quoi qu’il en soit, la séquence illustre une tension de plus en plus présente dans l’industrie du spectacle : celle entre la commercialisation d’offres VIP toujours plus onéreuses et la réalité parfois décevante vécue sur place.

Si le concert de Bad Bunny à Barcelone restera dans les mémoires, ce n’est ainsi pas uniquement pour la prestation du chanteur. Entre attentes premium et expérience réelle, le débat sur les conditions d’accueil dans les zones VIP des grands concerts est, lui, loin d’être clos.