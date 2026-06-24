Dans les tribunes de la Coupe du monde, Alexandra Daddario attire tous les regards

Alexandra Daddario a vécu une journée de supportrice. L’actrice américaine, révélée par la série « The White Lotus », s’est rendue à un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, vêtue d’un jersey aux couleurs de l’Angleterre. Sur Instagram, elle a partagé un carrousel de photos qui a séduit ses abonnés – avec, en prime, un moment complice avec David Beckham.

Un look 100 % supportrice de l’Angleterre

Pour l’occasion, Alexandra Daddario avait revêtu la panoplie parfaite de la supportrice. Elle portait le jersey blanc de la sélection anglaise, une casquette bleu marine ornée de l’écusson des Three Lions et une écharpe assortie. Tout sourire, elle s’est amusée à poser face à l’objectif, formant un cadre avec ses doigts. Une apparition pleine de fraîcheur et de bonne humeur, qui respirait l’enthousiasme du jour de match.

Un selfie complice avec David Beckham

Le clou de la publication : sur l’un des clichés, Alexandra Daddario a malicieusement « cadré » David Beckham, installé dans une loge juste au-dessus d’elle, pour l’intégrer à son selfie. Loin de se dérober, l’ancienne star du football a remarqué la scène et lui a adressé un sourire, accompagné d’un pouce levé. Un échange spontané et complice, qui n’a pas manqué de ravir les internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par alexandra daddario (@alexandradaddario)

Au cœur d’un match de la Coupe du monde

Cette journée s’inscrivait dans le cadre de la rencontre entre l’Angleterre et le Ghana, disputée à Boston et soldée par un match nul (0-0). Alexandra Daddario était loin d’être la seule personnalité présente : le rappeur Stormzy, le chanteur Marcus Mumford ou encore l’animateur Jeremy Clarkson avaient également fait le déplacement. La preuve, s’il en fallait, que la Coupe du monde attire les stars bien au-delà des terrains.

Des fans conquis

Sans surprise, la publication a déclenché une vague de réactions enthousiastes. Dans les commentaires, les internautes ont salué le sourire radieux d’Alexandra Daddario, son énergie communicative et son look de supportrice. Beaucoup ont également relevé, avec amusement, son échange avec David Beckham.

Entre look de supportrice et moment complice avec David Beckham, Alexandra Daddario a ainsi livré une apparition aussi solaire que sympathique à la Coupe du monde. Une journée placée sous le signe de la bonne humeur, qui a conquis ses fans – et prouvé, une fois encore, que l’ambiance des tribunes fait pleinement partie du spectacle.