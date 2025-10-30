« Divine » : la beauté de cette chanteuse coréenne fascine

Léa Michel
Jiwoo, membre du girl group sud-coréen NMIXX, est actuellement l’une des idoles sud-coréennes les plus commentées sur les réseaux sociaux, notamment après la sortie d’une photo virale où elle descend d’une voiture, capturant les regards par son allure dite « gracieuse et mystérieuse ».

Une chanteuse à succès

Jiwoo est une artiste complète du groupe féminin NMIXX, affilié à JYP Entertainment. Dès leurs débuts, NMIXX s’est différencié par son mélange de styles musicaux et ses membres polyvalentes. Jiwoo s’est rapidement démarquée par ses compétences en danse, chant et rap, mais c’est surtout sa transformation visuelle récente qui lui a valu une notoriété explosive.

Réactions et commentaires positifs sur les réseaux

Plusieurs internautes et fans l’ont décrite comme « divine », comparant son regard et sa posture à celle d’une biche, évoquant aussi « une aura à la fois innocente et magnétique » qui rappelle les grandes chanteuses coréennes des années 2000.​ Ils partagent leurs impressions émerveillées à propos de Jiwoo: « La reine de la beauté naturelle ! », « Tellement belle, ça me rend fou/folle ! »« On dirait vraiment une biche, douce mais puissante à la fois ».

Beaucoup expliquent que, comme certaines icônes du passé (par exemple, les membres de Girls’ Generation ou Wonder Girls), elle possède cette aura « nostalgique » évoquant la deuxième génération de la K-pop. Son maquillage parfois minimaliste et son look vestimentaire rappellent le style des années 2000-2010, ce qui séduit à la fois les nostalgiques et la jeune génération.​

Comparaisons et symbolique de la « biche »

Un phénomène sur X (ex-Twitter), TikTok et Instagram est cette association de Jiwoo à une biche. Cette comparaison vient de ses yeux « grands et doux », de son teint de porcelaine ainsi que de « la délicatesse » de ses gestes. Beaucoup de fans disent qu’elle dégage une impression à la fois « pure, fragile et gracieuse », à la manière d’un animal sauvage mais élégant, ce qui contribue à son image de « muse » moderne.​

Une beauté qui transcende les époques

Enfin, de nombreux commentaires font le parallèle entre Jiwoo et les icônes de la chanson coréenne des années 2000 ou 2010. Les fans déclarent qu’elle pourrait parfaitement incarner une chanteuse de cette époque, tant par son esthétique que par son attitude, ce qui nourrit la fascination et le respect du public pour son image intemporelle.​

Ainsi, que ce soit pour son charisme naturel ou sa capacité à rappeler l’âge d’or de la K-pop, Jiwoo de NMIXX est indéniablement en train de s’imposer comme une nouvelle référence de la beauté et du style coréen sur Internet aujourd’hui.

