« Une sirène » : Zara Larsson brille dans une tenue asymétrique pastel

Léa Michel
@zaralarsson / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson a attiré l’attention avec un look partagé sur Instagram, lors d’un séjour à Miami. Sur la première photo du carrousel, elle apparaît dans une tenue asymétrique aux tons pastel, mêlant nuances de lilas, de rose et de bleu. L’ensemble, composé de matières légères et légèrement scintillantes, évoque un style à la fois futuriste et nostalgique, rappelant l’esthétique Y2K qui continue d’inspirer les tendances actuelles.

Une tenue asymétrique inspirée de l’esthétique Y2K

La coupe asymétrique apporte une dimension « originale » à la silhouette de Zara Larsson. Le haut, drapé sur une épaule, crée un effet fluide qui renforce l’impression de mouvement. Les détails brillants et les superpositions de tissus translucides contribuent à un rendu visuel délicat et lumineux. La jupe, accompagnée de découpes et de liens décoratifs, accentue l’inspiration pop caractéristique des années 2000.

Ce type de tenue correspond à un retour marqué des références Y2K dans la mode contemporaine. Les matières irisées, les coupes « originales » et les teintes pastel font partie des éléments fréquemment observés dans les collections récentes, témoignant d’un regain d’intérêt pour cette esthétique expressive.

Un maquillage lumineux aux accents rosés

La mise en beauté de Zara Larsson complète l’ensemble avec un maquillage centré sur des tons rosés et lumineux. Son regard est souligné par des nuances de rose scintillant, créant un effet éclatant qui attire immédiatement l’attention. Le teint apparaît lumineux, tandis que les lèvres adoptent une finition brillante qui s’inscrit dans la continuité de l’esthétique Y2K.

Les cheveux blonds de Zara Larsson, portés longs et légèrement ondulés, contribuent à l’équilibre du look. L’ensemble crée une harmonie visuelle cohérente, où chaque élément participe à l’identité stylistique du look.

 

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Les internautes évoquent une allure de « sirène »

Dans les commentaires du post Instagram, de nombreux internautes ont réagi au look de Zara Larsson. Plusieurs messages font référence à une esthétique de « sirène », en raison des couleurs pastel irisées et des matières brillantes qui rappellent l’univers marin et féerique. D’autres commentaires soulignent l’influence Y2K du look, certains utilisateurs affirmant apprécier particulièrement ce style inspiré des années 2000.

Cette apparition confirme l’attrait persistant pour les silhouettes originales et expressives. En associant une tenue asymétrique pastel à un maquillage lumineux, Zara Larsson propose une interprétation moderne d’une tendance rétro, qui continue de séduire une large communauté en ligne.

Une esthétique qui s’inscrit dans les tendances actuelles

Le retour de l’esthétique Y2K se manifeste à travers de nombreux looks portés par des artistes et créateurs. Les matières brillantes, les couleurs pastel et les coupes asymétriques font partie des éléments qui caractérisent cette tendance.

En adoptant cette tenue, Zara Larsson illustre ainsi l’intérêt actuel pour des styles visuellement marquants, qui privilégient la créativité et l’expression personnelle. Ce type de look, à la fois artistique et nostalgique, continue d’inspirer les fans de mode à la recherche de pièces originales, confirmant la place durable de l’inspiration Y2K dans les tendances contemporaines.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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