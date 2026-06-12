En body de dentelle noire, Sabrina Carpenter rend hommage à l’une des périodes les plus iconiques de Madonna

La chanteuse et autrice-compositrice-interprète américaine Sabrina Carpenter a fait une apparition très remarquée dans le nouveau clip de Madonna, intitulé « CONFESSIONS II – The Film ». Et son look – un body en dentelle ajourée et accessoires noirs – y rend un hommage direct aux années disco de la Reine de la pop.

Un body en dentelle ajourée à manches mi-longues

Sur les images extraites du clip qui circulent sur les réseaux sociaux, Sabrina Carpenter apparaît en train de danser sur la piste, dans un body noir près du corps confectionné en dentelle ajourée. La pièce, dotée d’un décolleté plongeant arrondi et de manches s’arrêtant au niveau du coude, est portée sur une brassière noire qui s’aperçoit légèrement à travers les motifs ajourés du tissu.

À la taille, une fine ceinture noire ajustée structure le tout, et la pièce s’étire sur les jambes avec une découpe haute caractéristique des bodys de scène. Aux mains, Sabrina Carpenter a ajouté une paire de gants en dentelle noire montant jusqu’aux poignets – un détail qui finit d’inscrire le look dans une véritable grammaire historique.

Coiffure bombshell et maquillage bordeaux

Côté coiffure, Sabrina Carpenter a opté pour une mise en plage particulièrement référencée : ses cheveux blond platine sont coiffés en brushing volumineux, avec une frange rideau divisée en son centre. Une coupe directement issue des codes des stars de cinéma des années 1960 et 1980 – pin-up américaines, sirènes de discothèque, héritage Brigitte Bardot. Aux oreilles, une paire de boucles chandelier en cristal scintillant prolonge la verticalité du look.

Côté beauté, Sabrina Carpenter a misé sur une teinte bordeaux profond appliquée sur les paupières, les pommettes et les lèvres – un parti pris monochrome qui donne au visage une dimension cinématographique.

📸| Sabrina Carpenter in Madonna’s « Confessions II » short film. pic.twitter.com/GVaXMQJkXG — Sabrina Carpenter All-News 🐾 (@SCANews_) June 8, 2026

Les codes 80s de Madonna repris à la lettre

C’est précisément cette grammaire qui rend l’apparition particulièrement réussie. À l’image, Sabrina Carpenter rend hommage à la période iconique du début des années 1980, lorsque Madonna fréquentait les boîtes de nuit new-yorkaises mythiques comme le Danceteria – club aujourd’hui disparu, dont Sabrina Carpenter de l’époque y a même fait l’un des titres de son nouvel album.

Body ajouré, gants en dentelle, ceinture marquée, sourire complice : tous les codes y sont. Une lecture parfaitement maîtrisée d’une esthétique club, à la fois précise dans la référence et résolument actuelle dans son interprétation. Une preuve, s’il en fallait, que Sabrina Carpenter sait nager dans plusieurs registres – y compris celui de l’héritage musical des décennies passées.

Une collaboration qui dépasse le cadre du clip

Cette apparition n’est pas la première complicité scénique entre les deux chanteuses. Au printemps dernier, lors de sa tête d’affiche à Coachella, Sabrina Carpenter avait déjà invité Madonna sur la scène pour interpréter avec elle leur duo. Et plus récemment, Madonna donnait un concert surprise à Times Square pour promouvoir son retour musical. Une dynamique qui montre, en filigrane, la complicité grandissante entre les deux artistes – à travers les générations.

Avec ce body de dentelle noire, Sabrina Carpenter livre ainsi bien plus qu’un cameo de clip (passage éclair). Elle signe une véritable déclaration : celle d’une artiste qui sait honorer ses aînées tout en construisant sa propre identité visuelle. Et qui prouve qu’on peut être pleinement contemporaine en racontant l’histoire de celles qui ont ouvert la voie.