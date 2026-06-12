L’actrice Ester Expósito signe un look chic dans un ensemble blanc romantique

L’actrice et mannequin espagnole Ester Expósito ne se contente pas de poursuivre sa carrière internationale d’actrice. La révélation espagnole de la série « Elite » est aussi devenue, ces dernières années, l’une des silhouettes les plus suivies de la mode européenne. Pour preuve, son dernier look new-yorkais – un ensemble blanc deux pièces à motifs floraux – vient encore de faire sensation auprès de ses millions d’abonnés.

Un ensemble deux pièces blanc à motifs floraux

Sur les clichés partagés sur son compte Instagram, Ester Expósito pose sur les escaliers en grès d’une brownstone new-yorkaise (maison typique). Elle y porte un ensemble blanc deux pièces. La pièce du haut, courte et à manches longues, laisse apparaître subtilement le ventre – sa coupe rappelle les blouses paysannes des années 1970, réinventées dans un esprit résolument contemporain. La jupe assortie, longue et fluide, est confectionnée dans une matière légèrement voilée qui laisse passer la lumière.

Une parfaite respiration estivale, où les petits motifs floraux bleus parsemés sur le tissu blanc créent un effet champêtre, presque pastoral. Pour parfaire la silhouette, Ester Expósito a opté pour une coiffure ultra-simple : cheveux blonds tirés en arrière en chignon flou, dégageant le visage et accentuant la fraîcheur de l’ensemble.

Sac et ballerines blanches

Côté accessoires, l’actrice a misé sur deux pièces fortes qui structurent l’ensemble. Le premier : un mini-sac argenté, modèle culte de la maison française dont la version métallisée connaît un retour en force ces dernières saisons. Une pièce immédiatement identifiable, qui apporte la touche de luxe et de modernité juste nécessaire pour équilibrer le côté champêtre de la robe.

Aux pieds, des ballerines blanches viennent prolonger la silhouette tout en lui apportant un confort affirmé. Côté maquillage, Ester Expósito a choisi un look totalement épuré : peau lumineuse, bouche beige, regard naturel. Une démonstration de style minimaliste où chaque détail compte sans saturer l’ensemble.

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Le retour de l’esthétique romantique

Au-delà de l’apparition individuelle, ce look s’inscrit dans une tendance plus large bien identifiée sur les podiums printemps-été 2026. Le « romanticore », ou esthétique romantique, fait son grand retour dans les vestiaires d’été : matières légères, broderies discrètes, motifs floraux délicats, palette beige et blanc. Une rupture nette avec le minimalisme strict des saisons précédentes, et qui propose une lecture plus douce, plus contemplative de la mode estivale.

Avec cette série de clichés new-yorkais, Ester Expósito démontre ainsi une fois encore son sens aigu du styling. Et confirme qu’elle compte parmi les figures les plus précises de sa génération en matière d’élégance discrète. Un look à coup sûr destiné à inspirer de nombreuses lectrices cet été.