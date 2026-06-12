À 57 ans, Jennifer Aniston signe une apparition remarquée dans une robe verte à Los Angeles

L’actrice, réalisatrice et productrice américaine Jennifer Aniston rappelle qu’une apparition publique réussie ne se mesure pas au nombre de séquences, mais à la justesse du style. Elle a dernièrement fait sa première grande apparition publique depuis plusieurs mois lors d’une projection de la série télévisée américaine « The Morning Show » à Los Angeles. Et son look n’a pas tardé à enflammer les commentaires.

Une robe verte foncée à la coupe ajustée

Sur le tapis rouge de cette projection privée, Jennifer Aniston est apparue dans une longue robe vert foncé, parfaitement coupée et ajustée à la silhouette. La pièce, sans manches, mise sur une encolure droite simple et une taille soulignée par une ceinture intégrée – typique des coupes graphiques que privilégie l’actrice depuis quelques saisons. La teinte choisie, vert profond presque sapin, entre en résonance directe avec la chevelure caramel de l’actrice et fait ressortir, avec subtilité, son teint hâlé.

Côté accessoires, Jennifer Aniston a fait le choix d’une approche dépouillée, mais structurante : une paire d’escarpins à bout ouvert et une superposition de fins bracelets au poignet. Côté coiffure, sa signature : cheveux raie de côté, brushing souple, mèches éclaircies face au visage.

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Reese Witherspoon, complice de toujours

Pour cette apparition, Jennifer Aniston n’était pas seule. À ses côtés, l’actrice, productrice et femme d’affaires américaine Reese Witherspoon a posé devant les photographes dans un look tout aussi élégant : un blazer noir à décolleté plongeant et une jupe assortie, complétés par des créoles fines, des escarpins pointus et une coiffure également séparée sur le côté. Un duo coordonné sans concertation apparente – preuve d’une complicité longuement éprouvée.

Une amitié née sur le plateau de « Friends »

Leur amitié a démarré en 2000, sur le tournage de la série « Friends », où Reese Witherspoon, alors âgée de 23 ans, jouait le rôle de la sœur de Rachel Green. À l’époque, la jeune actrice venait tout juste de devenir maman et allaitait sa fille Ava entre deux prises. C’est là que Jennifer Aniston l’a accueillie avec une bienveillance dont elle se souvient encore.

Au printemps dernier, à l’occasion des 50 ans de Reese Witherspoon, Jennifer Aniston lui adressait un hommage particulièrement touchant sur ses réseaux sociaux : « Elle a 50 ans et reste mon petit feu d’artifice préféré. Ma sœur, ma partenaire, et mon cœur depuis 30 ans ».

Une apparition qui marque un retour public

Cette projection à Los Angeles marque, en réalité, le premier événement public majeur de Jennifer Aniston depuis novembre dernier. Une discrétion qui rend l’apparition d’autant plus précieuse – et qui rappelle que, dans une époque saturée d’images, la rareté reste parfois la stratégie la plus efficace.

Avec cette robe vert foncé, Jennifer Aniston signe ainsi une apparition élégante et parfaitement maîtrisée. Et confirme qu’elle est l’une des silhouettes les plus reconnaissables du cinéma américain.