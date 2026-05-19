Au bord de la piscine, Elizabeth Hurley donne son conseil pour se faire photographier

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley est une référence incontestée des images estivales. Elle vient justement de partager sur Instagram son astuce numéro un pour réussir ses clichés au bord de la piscine.

Une publication Instagram qui fait réagir

Elizabeth Hurley est passée maîtresse dans l’art du selfie ensoleillé. Elle a publié sur son compte Instagram une série de clichés pris au bord de la piscine, dans lesquels elle pose, allongée sous le soleil. Loin de se contenter de partager ces images, elle les a accompagnées d’un message qui prend rapidement la forme d’un conseil pratique pour toutes celles qui redoutent les prises de vue en tenue de plage. Une approche à la fois amicale et drôle, qui a immédiatement déclenché une vague de réactions enthousiastes parmi ses abonnés.

Son astuce numéro un : s’allonger

Dans la légende de sa publication, Elizabeth Hurley va droit au but : « Se faire photographier peut être effrayant, alors voici mon conseil numéro un : ALLONGEZ-VOUS !! ». L’actrice insiste sur l’efficacité de cette posture : en position horizontale, le corps s’étire naturellement, et les angles habituels qui complexent disparaissent comme par magie. Selon Elizabeth Hurley, c’est l’astuce ultime, accessible à toutes, sans avoir recours à des filtres ni à un éclairage de studio.

Les lunettes de soleil, « alliées indispensables »

Deuxième pilier de la méthode Hurley : les lunettes de soleil. L’accessoire estival joue un double rôle dans son astuce. Il protège évidemment le regard de la lumière directe, mais il offre aussi une dimension stylée à la prise de vue, en apportant une touche d’assurance immédiate. Combinée à la position allongée, la paire de lunettes complète une équation simple selon Elizabeth Hurley : un cliché chic et réussi en quelques secondes, sans préparation excessive ni mise en scène compliquée.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Un message à nuancer

Elizabeth Hurley s’est imposée comme une figure durable du mannequinat et du cinéma, notamment grâce à ses rôles dans « Austin Powers » ou « Bedazzled », ainsi qu’à son partenariat de longue date avec Estée Lauder. Elle est aussi à la tête de sa propre marque de bain, Elizabeth Hurley Beach. Cette publication s’inscrit donc dans la continuité d’une démarche que l’actrice britannique cultive depuis des années.

Toutefois, il est bon de rappeler une chose essentielle : il n’existe pas de « bonne » façon de poser ni de corps à « optimiser » pour être photographié. Chacun reste libre d’apparaître comme il est, sans chercher à « corriger » sa posture ou à « ruser » avec l’angle de prise de vue. Les photos ne devraient pas devenir une source de pression ou de comparaison : il n’est pas nécessaire de s’allonger, de se contorsionner ou de suivre des règles implicites pour « être réussi en image ». L’essentiel reste de se sentir à l’aise, sans transformer la prise de vue en exercice de perfection.

Au fond, si les conseils d’Elizabeth Hurley peuvent inspirer des idées simples pour se photographier, ils ne doivent pas devenir des normes à suivre ni des critères de validation. Une image réussie n’a pas à répondre à des règles précises : elle peut simplement refléter un moment, une humeur ou une spontanéité, sans mise en scène particulière.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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