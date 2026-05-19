Au bord de la piscine, Elizabeth Hurley donne son conseil pour se faire photographier

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley est une référence incontestée des images estivales. Elle vient justement de partager sur Instagram son astuce numéro un pour réussir ses clichés au bord de la piscine.

Une publication Instagram qui fait réagir

Elizabeth Hurley est passée maîtresse dans l’art du selfie ensoleillé. Elle a publié sur son compte Instagram une série de clichés pris au bord de la piscine, dans lesquels elle pose, allongée sous le soleil. Loin de se contenter de partager ces images, elle les a accompagnées d’un message qui prend rapidement la forme d’un conseil pratique pour toutes celles qui redoutent les prises de vue en tenue de plage. Une approche à la fois amicale et drôle, qui a immédiatement déclenché une vague de réactions enthousiastes parmi ses abonnés.

Son astuce numéro un : s’allonger

Dans la légende de sa publication, Elizabeth Hurley va droit au but : « Se faire photographier peut être effrayant, alors voici mon conseil numéro un : ALLONGEZ-VOUS !! ». L’actrice insiste sur l’efficacité de cette posture : en position horizontale, le corps s’étire naturellement, et les angles habituels qui complexent disparaissent comme par magie. Selon Elizabeth Hurley, c’est l’astuce ultime, accessible à toutes, sans avoir recours à des filtres ni à un éclairage de studio.

Les lunettes de soleil, « alliées indispensables »

Deuxième pilier de la méthode Hurley : les lunettes de soleil. L’accessoire estival joue un double rôle dans son astuce. Il protège évidemment le regard de la lumière directe, mais il offre aussi une dimension stylée à la prise de vue, en apportant une touche d’assurance immédiate. Combinée à la position allongée, la paire de lunettes complète une équation simple selon Elizabeth Hurley : un cliché chic et réussi en quelques secondes, sans préparation excessive ni mise en scène compliquée.

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