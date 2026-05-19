À 53 ans, l’actrice Sofia Vergara fait sensation en tenue vintage

L’actrice, mannequin, productrice et animatrice colombo-américaine Sofia Vergara a transformé son week-end à Las Vegas en véritable défilé de mode. Elle a publié sur Instagram une apparition qui réinterprète avec brio les codes vintage du style hollywoodien.

Un week-end festif au cœur de Las Vegas

C’est sur son compte Instagram que Sofia Vergara a partagé un cliché aussitôt devenu viral. L’actrice révélée par « Modern Family », en escapade dans la capitale américaine du divertissement, s’est offert une soirée stylée à l’Omnia Day Club, l’une des adresses les plus courues du Strip. Légendée d’un simple « Vegas weekend! @omniadayclub », la publication a immédiatement déclenché une avalanche de réactions admiratives, ses abonnés saluant sa « beauté magnétique » sous une pluie de commentaires élogieux.

Une robe marron sculptante au décolleté plongeant

Pour cette sortie, Sofia Vergara a opté pour une robe ajustée dans un riche brun chocolat. La pièce, fidèle aux silhouettes près-du-corps qu’elle affectionne, épouse parfaitement son corps. Ce choix de teinte profonde, loin des évidences pailletées que l’on associe parfois à Las Vegas, confère à l’ensemble une sophistication discrète et terriblement raffinée, à mille lieues du « clinquant » attendu. Le marron, couleur tendance de la saison 2026, s’impose ici comme une alternative chic au sempiternel noir des tenues de soirée.

Avec ce look, Sofia Vergara confirme ainsi qu’elle est l’une des silhouettes les plus scrutées d’Hollywood. L’actrice révélée mondialement par la série « Modern Family » poursuit une carrière jalonnée de projets à succès – dont la série « Griselda » diffusée sur Netflix – tout en cultivant une image sophistiquée affirmée.

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Le froncé, signature vintage de l’âge d’or hollywoodien

Le véritable atout de cette robe réside dans son détail le plus identitaire : un travail de plissés froncés qui structure toute la partie supérieure de la pièce. Cette technique de couture, popularisée dans les années 1940 et 1950 par les robes de cocktail des grandes heures d’Hollywood, évoque immédiatement les silhouettes mythiques de Rita Hayworth, Ava Gardner ou encore Marilyn Monroe.

Le froncé sculpte la pièce de haut en bas et apporte une dimension résolument rétro à l’ensemble. En misant sur ce détail, Sofia Vergara puise dans un vestiaire vintage tout en l’actualisant pour 2026, prouvant que les codes esthétiques d’antan continuent d’inspirer les stars contemporaines.

Un maquillage bronzé et une chevelure lisse pour parfaire le tableau

Côté beauté, Sofia Vergara a misé sur une harmonie parfaitement maîtrisée. Sa peau est nappée d’un teint bronzé lumineux, le regard est sublimé par un maquillage des yeux défini et structuré, tandis que ses lèvres se parent d’un nude soft, en accord avec l’esprit chic assumé de sa robe. Sa longue chevelure brune, lissée à la perfection avec une raie au milieu, complète ce look ultra-raffiné avec une fluidité maîtrisée. Pour les accessoires, Sofia Vergara s’en remet à des boucles d’oreilles imposantes et à une pochette texturée, deux pièces fortes qui rythment l’ensemble sans le surcharger.

Quand le vintage rencontre l’élégance moderne

Cette apparition rappelle une vérité que l’industrie de la mode connaît bien : le vintage ne vieillit jamais vraiment. Les fronces, le décolleté plongeant, les teintes profondes et l’allure sculpturale appartiennent à un vocabulaire intemporel que les stars réinventent saison après saison. Sofia Vergara s’inscrit dans cette lignée d’icônes qui savent puiser dans les archives du style hollywoodien pour composer des looks à la fois actuels et porteurs de mémoire.

En quelques clichés partagés sur les réseaux sociaux, Sofia Vergara rappelle ainsi qu’elle est une icône de mode incontournable. Sa robe marron aux fronces signature incarne avec brio un dialogue entre passé et présent, entre héritage hollywoodien et élégance contemporaine. Elle signe une nouvelle preuve que le style n’a pas d’âge – et que les détails vintage, lorsqu’ils sont portés avec assurance traversent les décennies.