À 60 ans, cette chanteuse attire les regards dans une robe métallisée

À Las Vegas, la chanteuse de country canadienne Shania Twain a livré l’une des apparitions les plus commentées de la 61e cérémonie des Academy of Country Music Awards. Celle qui présentait pour la première fois la soirée a choisi de marquer cet événement par une silhouette résolument scintillante : une longue robe argentée à sequins, ornée d’un imprimé animalier brillant. Une apparition qui résume à elle seule un parti pris esthétique : oser la lumière, embrasser le mouvement, et signer une présence à la fois rétro et profondément contemporaine.

Une robe argentée tout en lumière

Au centre de cette apparition, une longue robe argentée, intégralement recouverte de sequins, qui descend jusqu’au sol et capte toute la lumière du tapis rouge. Sans bretelles, elle adopte une coupe droite qui structure le buste tout en dégageant les épaules de Shania Twain avec élégance. La densité du travail à paillettes confère à la pièce un éclat presque métallique, qui rappelle l’esthétique des grandes heures de la scène pop et country des décennies passées. Le tombé, fluide et soigneusement étudié, donne à la robe une dimension presque sculpturale.

Ce qui fait l’originalité de cette tenue, c’est avant tout le motif qui s’y dessine. Sur l’ensemble du tissu, une silhouette animale stylisée est composée à même les sequins, dans un dégradé subtil de tonalités argentées et grises. L’imprimé animalier, classique du vestiaire country, est ici réinventé de manière graphique et résolument moderne : non pas un motif plaqué, mais une véritable composition lumineuse, qui semble se révéler au gré des mouvements de Shania Twain.

Des gants cloutés en cuir, signature audacieuse

Pour parfaire son apparition, Shania Twain a opté pour une paire de gants noir entièrement cloutés. Ce choix, fort et inattendu, vient contraster avec la douceur de la robe métallisée et inscrit la silhouette dans une tension stylistique passionnante entre la rigueur du « rock » et l’éclat du show. Loin d’être anecdotique, ce détail vestimentaire structure la lecture de l’ensemble : il prolonge le bras, accroche le regard, et apporte la pointe d’audace.

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Des bijoux et finitions précieuses

Côté joaillerie, Shania Twain a misé sur des boucles d’oreilles pendantes assorties à un collier coordonné, qui apportent une touche de préciosité sans surcharger l’ensemble. Le choix d’un set bijou parfaitement harmonisé, plutôt qu’une accumulation, témoigne d’un sens de la mesure que l’on retrouve dans la palette globale du look. L’argent et le gris dominent toute la silhouette, créant une unité chromatique qui renforce l’impact visuel sans céder à l’éparpillement.

Le retour de la frange, signature beauté

Côté coiffure, c’est une véritable transformation que Shania Twain a présenté sur le tapis rouge : une frange droite, parfaitement dessinée, qui vient encadrer le visage et lui apporter une fraîcheur inédite. Sous cette frange nouvellement adoptée, ses longues mèches auburn retombent en cascade jusque sur les épaules. Ce changement démontre une capacité à se réinventer en permanence, sans jamais perdre son identité.

Une apparition pleine de présence

L’ensemble de cette apparition raconte une chose : en occupant pour la première fois le rôle de présentatrice des ACM Awards, Shania Twain a souhaité marquer le moment par une silhouette qui résume sa « double identité » d’icône country et de figure pop. Le choix d’une robe métallisée à imprimé animalier, accompagnée d’accessoires graphiques, condense cette double appartenance avec une rare élégance.

Cette apparition à Las Vegas, le 17 mai 2026, restera ainsi l’un des moments mode les plus identifiables de cette édition des ACM Awards. Plus qu’un simple choix vestimentaire, Shania Twain offre une démonstration de présence stylistique : elle prouve que l’éclat, la lumière et l’audace n’appartiennent à aucun âge.