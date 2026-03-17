Au bord de la piscine, cette mannequin américaine affiche sa silhouette

Anaëlle G.
@emrata/Instagram

Au bord de la piscine du Beverly Hills Hotel, la mannequin américaine Emily Ratajkowski a récemment affiché sa silhouette dans une tenue une pièce rouge plongeant, capturant l’essence de l’été malgré la saison hivernale.

Une série de photos estivales ultra-virales

Le 14 mars 2026, Emily Ratajkowski a publié un carrousel de clichés signés par le photographe Morgan Maher, posant langoureusement au bord de la piscine iconique du Beverly Hills Hotel, entourée de palmiers et de cabanas. Cette tenue rouge vif, au décolleté descendant jusqu’aux côtes et aux découpes hautes sur les hanches, évoque l’esthétique « Baywatch : Alerte à Malibu » des années 90 avec une touche moderne : fronces latérales et tissu structuré qui sublime son corps.

Mère d’un fils, Emily Ratajkowski affiche pleinement son corps, alternant ici entre poses assises sur transat et regards complices à l’objectif. Ce choix de tenue minimaliste souligne sa maîtrise du « less is more », un domaine où elle excelle depuis ses débuts avec sa marque Inamorata.

 

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Des commentaires en feu sur Instagram

Le post a explosé avec plus de 257 000 likes en moins de 10 heures, déchaînant les réactions des stars et fans : la mannequin russe Irina Shayk un emoji feu, tandis que les abonnés la qualifient de « légende », « la plus belle femme du monde » ou encore « trop belle pour ce monde ». Ces images, prises sous un soleil californien radieux, mettent en valeur sa peau hâlée, ses cheveux bruns wavy et son regard magnétique.

En résumé, Emily Ratajkowski transforme une simple « pause piscine » en moment mode viral, célébrant sa silhouette avec une assurance contagieuse.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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