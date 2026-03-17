L’actrice Barbie Ferreira à nouveau ciblée par des critiques sur sa silhouette

L’actrice et mannequin américaine Barbie Ferreira a attiré l’attention lors de son apparition sur le tapis rouge des Oscars 2026 à Los Angeles. Connue pour son rôle dans la série « Euphoria », elle s’est présentée dans une robe qui n’a pas manqué de faire réagir. Au-delà de sa présence remarquée à la cérémonie, c’est surtout l’évolution de sa silhouette qui a suscité de nombreux commentaires en ligne, relançant les discussions sur la pression exercée sur l’apparence des femmes à Hollywood.

Une apparition très remarquée sur le tapis rouge

Barbie Ferreira s’est présentée à la 98e cérémonie des Oscars dans une robe bleue corsetée accompagnée d’accessoires dorés, un look chic qui a immédiatement attiré les photographes. L’actrice est surtout connue du grand public pour son rôle de Kat Hernandez dans la série « Euphoria », diffusée par HBO.

Depuis ses débuts dans la série, elle s’est également illustrée dans le mannequinat et dans plusieurs projets cinématographiques. Sa présence sur le tapis rouge a rapidement été commentée sur les réseaux sociaux et dans les médias, où certains internautes ont estimé que son « apparence physique avait évolué depuis ses premières apparitions publiques ».

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Des spéculations sur sa perte de poids

Plusieurs commentaires en ligne ont évoqué « une perte de poids visible » chez l’actrice, certains allant jusqu’à spéculer sur les raisons de ce changement. Ces réactions ont notamment relancé des rumeurs déjà apparues dans certains tabloïds ces derniers mois, selon lesquelles l’actrice aurait modifié son apparence pour correspondre davantage aux standards d’Hollywood.

Cependant, aucune confirmation officielle n’a été apportée concernant les raisons de cette évolution physique. Les spéculations relayées sur les réseaux sociaux et dans certains médias restent donc non vérifiées.

Une carrière entre télévision, cinéma et mode

Barbie Ferreira s’est fait connaître dès l’adolescence grâce à sa présence sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Tumblr, avant d’être repérée par plusieurs marques de mode. Elle a notamment collaboré avec des enseignes comme American Apparel, H&M ou encore Target au début de sa carrière. Sa popularité s’est ensuite renforcée avec son rôle dans « Euphoria », où elle incarnait Kat Hernandez, un personnage devenu emblématique pour une partie du public.

En parallèle de sa carrière d’actrice, elle continue de travailler dans l’univers de la mode. En 2025, elle a notamment défilé lors du Victoria’s Secret Fashion Show, une expérience qu’elle a évoquée dans plusieurs interviews en expliquant avoir été surprise et enthousiaste à l’idée de participer à cet événement.

Les débats persistants sur l’apparence à Hollywood

Les réactions suscitées par l’apparition de Barbie Ferreira illustrent un débat récurrent dans l’industrie du divertissement : la place accordée à l’apparence physique des actrices. De nombreuses personnalités du cinéma et de la télévision ont déjà dénoncé la pression exercée sur les femmes concernant leur image, notamment sur les réseaux sociaux où les commentaires sur le corps et l’apparence sont fréquents. L’exemple de Barbie Ferreira rappelle ainsi que les discussions autour du corps des célébrités continuent malheureusement d’alimenter les conversations publiques, parfois au détriment de leur travail artistique.

Malgré ces critiques, Barbie Ferreira poursuit sa carrière entre cinéma, télévision et projets dans la mode. Son apparition remarquée aux Oscars 2026 montre ainsi qu’elle reste une figure suivie dans le monde du cinéma et de la mode, tandis que les discussions autour de son image témoignent de l’attention constante portée aux célébrités dans l’espace médiatique.