Cara Delevingne surprend avec une robe « anatomique » très originale sur le tapis rouge

Le tapis rouge des Oscars est souvent l’occasion pour les célébrités d’afficher des tenues spectaculaires. Cette année encore, Cara Delevingne n’est pas passée inaperçue. La mannequin et actrice britannique a marqué les esprits lors de la soirée Vanity Fair organisée après la cérémonie des Oscars 2026, en apparaissant dans une robe « anatomique ».

Une robe inspirée de l’anatomie humaine

Pour cet événement très attendu d’Hollywood, Cara Delevingne a choisi une robe évoquant la musculature du corps humain. La pièce, ajustée et sculpturale, reproduisait visuellement les muscles du torse et du buste, donnant l’impression d’un corps anatomique stylisé. Ce type de création, parfois qualifié de « muscle dress », s’inscrit dans une tendance de la mode qui explore les formes du corps humain à travers des designs artistiques. Avec cette robe originale, Cara Delevingne a immédiatement attiré l’attention des photographes et des invités présents à la soirée.

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Une apparition remarquée

Après la cérémonie des Oscars 2026, la soirée organisée par le magazine Vanity Fair est l’un des événements les plus médiatisés de la saison hollywoodienne. Chaque année, acteurs, réalisateurs, mannequins et personnalités de la culture s’y retrouvent pour célébrer la fin de la cérémonie.

Cara Delevingne a foulé le tapis rouge de l’événement en solo, posant devant les photographes avec un sourire. Sa tenue, à la fois artistique et inattendue, a rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés dans la mode. Les looks dits audacieux sont fréquents lors de ce type d’événement, où les célébrités profitent souvent de l’occasion pour expérimenter des styles plus créatifs que lors de la cérémonie officielle.

Un look complété par des accessoires « originaux »

Pour accompagner sa robe « anatomique », Cara Delevingne a opté pour une série d’accessoires qui accentuaient le caractère atypique de son look. Elle portait notamment des bottines noir et blanc au design graphique, associées à de longues chaussettes rayées visibles au-dessus des chaussures. Ce choix renforçait l’aspect décalé et avant-gardiste de la tenue.

Côté coiffure, Cara Delevingne avait attaché ses cheveux en queue de cheval, avec une frange légèrement placée sur le côté. Elle avait également choisi des boucles d’oreilles pendantes argentées qui apportaient une touche d’élégance à l’ensemble.

Une personnalité habituée aux choix mode « audacieux »

Cara Delevingne s’est fait connaître dans le monde de la mode avant de se tourner vers le cinéma. Elle a notamment défilé pour de nombreuses maisons de couture et collaboré avec plusieurs grandes marques internationales. Au fil des années, elle s’est également imposée comme actrice, apparaissant dans plusieurs productions hollywoodiennes, dont « Suicide Squad ». Sur les tapis rouges comme sur les podiums, elle est réputée pour ses choix stylistiques dits « audacieux ». Ses apparitions attirent régulièrement l’attention des médias et des observateurs de la mode.

Quand la mode devient une forme d’expression artistique

La robe « anatomique » portée par Cara Delevingne illustre finalement une approche artistique de la mode, où les vêtements ne se contentent pas d’habiller le corps mais cherchent aussi à le représenter ou à le transformer. Les tapis rouges de grands événements comme les Oscars sont souvent des lieux d’expérimentation pour les créateurs et les célébrités, qui utilisent ces moments très médiatisés pour présenter des looks originaux.

Avec cette tenue spectaculaire, Cara Delevingne a ainsi une nouvelle fois démontré sa capacité à transformer une apparition sur tapis rouge en véritable moment de mode.