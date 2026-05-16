Avec une brassière à paillettes rose, Zara Larsson signe un look pop et fait sensation

L’auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson continue d’affirmer son style pop avec des looks toujours plus remarqués. Sur Instagram, elle a partagé une série de photos dans lesquelles elle apparaît avec une tenue lumineuse qui n’a pas tardé à faire réagir ses fans.

Un look rose et scintillant

Connue pour ses apparitions mode pimpantes, Zara Larsson a une nouvelle fois misé sur une silhouette forte et colorée. Dans les clichés publiés sur ses réseaux sociaux, l’interprète de « Carry You Home » apparaît vêtue d’une brassière rose à paillettes portée sous une veste courte verte laissée ouverte. L’ensemble joue sur les contrastes entre les couleurs vives et les matières brillantes, une esthétique très inspirée de l’univers pop des années 2000 remis au goût du jour. Rapidement, les images ont suscité de nombreuses réactions en ligne, plusieurs internautes saluant l’énergie et l’assurance dégagées par la chanteuse.

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Zara Larsson confirme son goût pour les silhouettes pop

Au fil des années, Zara Larsson s’est imposée comme une artiste à l’identité visuelle très marquée. Ses choix vestimentaires accompagnent souvent l’univers musical qu’elle développe, mêlant inspirations pop, touches rétro et pièces plus affirmées. Avec cette nouvelle apparition, elle poursuit cette direction esthétique colorée et expressive.

Le rose scintillant de la brassière contraste volontairement avec la veste verte courte. Ses accessoires participent également à cette construction visuelle. Les lunettes oversize, les gants et le maquillage lumineux renforcent l’esprit chic et affirmé de la tenue.

Une publication largement commentée sur Instagram

La série de photos a été publiée dans un carrousel Instagram accompagné d’une légende évoquant son dernier projet musical. Zara Larsson y faisait également référence à son récent voyage entre amies, dans une ambiance détendue et festive. Comme souvent, les commentaires se sont rapidement multipliés sous la publication. Plusieurs abonnés ont notamment souligné l’équilibre entre l’aspect vintage et moderne du look, tandis que d’autres ont salué sa capacité à afficher des pièces très visuelles. Habituée des réseaux sociaux, Zara Larsson utilise régulièrement Instagram pour partager aussi bien des moments liés à sa musique que des contenus mode plus personnels.

Une esthétique fidèle à l’univers de la chanteuse

Cette nouvelle tenue s’inscrit dans la continuité de l’image développée par Zara Larsson ces dernières années. Elle privilégie souvent des silhouettes dynamiques, colorées et inspirées de la culture pop contemporaine. Loin des looks minimalistes, elle mise sur des pièces fortes qui reflètent son énergie scénique et son univers musical. À travers ce type de publication, Zara Larsson confirme son intérêt pour la mode comme prolongement de son expression créative.

Avec sa brassière rose scintillante et sa veste courte ouverte, Zara Larsson a ainsi une nouvelle fois attiré l’attention grâce à un look pop affirmé et coloré. Entre influences rétro, accessoires affirmés et esthétique lumineuse, elle continue d’imposer son style sur les réseaux sociaux tout en restant fidèle à l’univers visuel qui accompagne sa carrière musicale.