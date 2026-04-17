Avec cette tenue de plage rouge, la mannequin Emily Ratajkowski signe la tendance 2026

Naila T.
@emrata / Instagram

Sur une plage ensoleillée, Emily Ratajkowski réapparaît dans une pièce de bain rouge qui met en valeur sa silhouette. Le choix de ce vêtement de plage, une pièce, tombe pile au moment où cette forme revient en force sur les plages de l’été 2026.

Une pièce signature de la saison

Les une pièce, souvent dotés d’un dos nageur ou de découpes structurées, s’imposent comme des incontournables des collections été 2026. Ils mêlent une esthétique rétro, héritée des années 60-70, à des lignes résolument contemporaines, jouant sur les lacets, les bandes et les effets de transparence. La mannequin, actrice et auteure américaine Emily Ratajkowski, à la tête de sa marque Inamorata, incarne cette tendance depuis plusieurs saisons.

Elle s’inspire de l’univers des pièces de bain vintage, à la fois épurés et sophistiqués, et propose une alternance de modèles aux coupes marquées. Ses créations privilégient souvent des teintes intenses comme le rouge, le noir ou le bordeaux, qui subliment la silhouette tout en conservant une certaine légèreté stylistique.

 

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Pourquoi le une pièce rouge fait le buzz

Le rouge, en particulier, est une couleur phare pour les modèles de plage 2026, autant dans les collections des grandes marques que dans les pièces de créateurs « maisons » comme Inamorata. Porté en une pièce, ce coloris ajoute un côté flamboyant, affirmé, ce qui explique qu’il attire les mannequins comme les influenceuses à la recherche d’un look de vacances chic. Derrière l’image de « pièce de star », ce modèle répond aussi à une demande de confort : la forme une pièce reste plus couvrante que d’autres coupes, tout en jouant la carte de la découpe étudiée.

En s’appropriant cette pièce de bain rouge, Emily Ratajkowski confirme ainsi une évolution déjà bien amorcée : celle d’un retour au une pièce, revisité avec audace et modernité. À la croisée du confort, de l’esthétique rétro et de l’affirmation de soi, cette pièce s’impose comme un essentiel de l’été 2026.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
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