Bruna Marquezine mise sur un look de plage pour son dernier shooting photo

Bruna Marquezine fait une nouvelle fois parler de son style. L’actrice brésilienne a été photographiée sur une plage de Rio de Janeiro aux côtés de son compagnon l’auteur-compositeur-interprète canadien Shawn Mendes, dans un look balnéaire qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Une journée plage à São Conrado

C’est sur la célèbre plage de São Conrado, à Rio de Janeiro, que Bruna Marquezine a profité d’une journée à la mer en compagnie de son compagnon, le chanteur canadien Shawn Mendes. Les clichés, partagés en ligne par l’agence photo BackGrid USA, montrent le couple visiblement détendu, profitant d’un moment de complicité dans un décor de carte postale.

Un deux-pièces de plage bleu sarcelle au décolleté plongeant

Pour cette sortie ensoleillée, Bruna Marquezine a opté pour un deux-pièces de plage dans un ton bleu sarcelle particulièrement lumineux. Le haut, doté d’un décolleté plongeant, était assorti à un bas de la même couleur, dans une logique de total look monochrome. Ce choix de teinte, à mi-chemin entre le bleu et le vert d’eau, met en valeur la lumière du Brésil et tranche avec les classiques noirs et blancs habituels du vestiaire de plage. Une couleur fraîche et solaire, parfaitement adaptée à l’ambiance estivale du décor.

Un look beauté minimaliste

Côté beauté, Bruna Marquezine a misé sur le naturel. L’actrice portait un maquillage minimal, parfaitement adapté à une journée passée au soleil et dans l’eau. Ses cheveux courts, désormais coiffés en vagues souples, étaient laissés au naturel, dans un esprit volontairement décontracté. Cette approche dépouillée, à mille lieues des productions soignées qu’elle peut afficher pour ses apparitions officielles, illustre une autre facette de sa personnalité : celle d’une jeune femme à l’aise avec elle-même, qui n’a pas besoin d’artifices pour rayonner.

Un collier à pendentif doré pour parfaire la silhouette

Pour compléter sa tenue, Bruna Marquezine a misé sur un seul accessoire bien choisi : un fin collier à pendentif doré. Ce détail discret apporte une touche raffinée à l’ensemble, sans rompre avec la simplicité générale du look. Dans un contexte de plage, où l’on a souvent tendance à laisser de côté les bijoux, cette petite touche dorée s’impose comme une signature stylistique. Un parti pris minimaliste qui prouve qu’il n’est pas nécessaire d’accumuler les accessoires pour soigner son apparence.

os haters que me perdoem mas a Bruna Marquezine tá um ABSURDO nessas fotos de hoje pic.twitter.com/ZKWi0n6wk7 — ☙ (@layzhis) June 10, 2026

Une sortie complice avec Shawn Mendes

Au-delà du style, c’est l’ambiance du moment qui a particulièrement retenu l’attention. Sur les clichés diffusés en ligne, Bruna Marquezine et Shawn Mendes apparaissent visiblement complices, se tenant la main et échangeant des sourires tout au long de leur balade. Une complicité affichée qui confirme une histoire d’amour qui semble s’épanouir loin du tumulte médiatique habituel. Le décor de Rio de Janeiro, avec sa lumière dorée et son ambiance détendue, formait par ailleurs le cadre parfait pour cette sortie en amoureux.

Des réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux

Les images ont rapidement déclenché une vague de commentaires sur les réseaux sociaux. Sous les publications relayant les clichés, les fans de l’actrice ont multiplié les messages admiratifs. « Bruna a un corps merveilleux », a écrit une internaute, tandis qu’une autre se contentait d’un simple : « Bruna est tellement belle ». Ces réactions enthousiastes témoignent du fort attachement que sa communauté porte à l’actrice, suivie aussi bien pour sa carrière au cinéma que pour son style sur les réseaux. Une popularité qui ne se dément pas, saison après saison.

Avec son ensemble bleu sarcelle, son collier discret et son maquillage minimaliste, Bruna Marquezine signe ainsi une apparition balnéaire à la fois épurée et solaire. Aux côtés de son compagnon Shawn Mendes, l’actrice brésilienne confirme une nouvelle fois sa capacité à transformer le moindre de ses moments du quotidien en image marquante.