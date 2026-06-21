En portant une robe romantique jaune beurre, Jennifer Lopez fait sensation

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Jennifer Lopez surprend une nouvelle fois ses fans. La chanteuse et actrice américaine a opté pour un look résolument romantique lors d’une sortie nocturne à Paris, troquant ses silhouettes ajustées habituelles pour une robe d’inspiration florale.

La robe Aje Ecliptica jaune beurre

C’est dans la capitale française que Jennifer Lopez a une nouvelle fois capté tous les regards. Habituée à transformer chaque déplacement en moment de mode, l’interprète de « On the Floor » a confirmé sa réputation en signant l’une de ses apparitions parisiennes les plus marquantes de l’année. La pièce maîtresse de son apparition est une robe signée Aje, baptisée « Ecliptica Gown », issue du défilé été 2026 de la marque australienne.

Réalisée dans un jaune beurre, presque crème, cette tenue se distingue par un col haut et une silhouette « swing » fluide, qui effleure le corps sans l’épouser. Le tissu froissé apporte une texture supplémentaire et une dimension visuelle particulièrement intéressante. Une coupe légère et aérienne, à mille lieues des robes architecturées que Jennifer Lopez privilégie habituellement.

Juste en dessous du genou, le tissu se transforme en une véritable cascade de détails inspirés des rosettes. Ces grandes fleurs sculpturales, intégrées au tissu, créent du volume autour du bas de la robe et donnent l’impression que le vêtement est en pleine floraison à chaque pas. Une virtuosité qui transforme un simple choix vestimentaire en moment de poésie visuelle.

 

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Des escarpins blancs ornés de marguerites

Pour accompagner cette robe d’un nouveau genre, Jennifer Lopez a misé sur des modèles pointus blancs ornés d’appliqués en forme de marguerites surdimensionnées. Ce détail floral fait directement écho aux rosettes de la robe, créant une histoire stylistique parfaitement cohérente de la tête aux pieds. Une approche concertée du styling, où chaque pièce répond à l’autre dans une logique visuelle assumée.

Un sac Chanel et des bijoux dorés

Côté accessoires, Jennifer Lopez portait un sac à main matelassé blanc Chanel, à chaîne dorée, qui apportait à la fois une dimension classique et un éclat précieux. Elle a complété l’ensemble par un empilement de bijoux dorés : plusieurs bracelets superposés et de multiples bagues, qui venaient capter la lumière sans concurrencer la robe.

Une mise en beauté volontairement décontractée

Pour parachever cette apparition, ses cheveux étaient relevés en un chignon haut volontairement légèrement défait, dans un esprit décontracté qui contrastait avec la sophistication de la robe. Côté maquillage, Jennifer Lopez a misé sur le naturel : peau lumineuse, joues légèrement bronzées et bouche nude brillante. Un rendu solaire, parfaitement aligné avec l’atmosphère romantique de la silhouette.

Une nouvelle facette mode très remarquée

En adoptant ce look dit romantique, Jennifer Lopez prouve qu’elle est l’une des figures les plus suivies de la planète mode. Plutôt que de surfer sur sa silhouette ajustée habituelle, elle prend ici le pari d’un registre qui surprend agréablement ses fans. Une polyvalence stylistique qui confirme son statut d’icône mode capable de se réinventer encore et encore.

Avec sa robe Aje Ecliptica jaune beurre, ses escarpins ornés de marguerites et son chignon désinvolte, Jennifer Lopez signe ainsi l’une de ses apparitions parisiennes les plus marquantes. Une démonstration que l’élégance se nourrit autant de constance que de capacité à se renouveler.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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