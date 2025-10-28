En corset gothique, Megan Fox (39 ans) fait sensation

L’actrice et mannequin américaine Megan Fox a récemment créé l’événement lors d’une rare sortie publique à Los Angeles. À l’occasion d’une projection spéciale au Academy Museum, elle s’est illustrée dans une tenue composée d’un corset gothique inspiré d’Halloween et d’une jupe vaporeuse à la coupe très haute. Les photographes ont immortalisé l’actrice à l’aise dans cet ensemble accompagné de talons couleur nude.

Un hommage à « Jennifer’s Body »

La pièce centrale de la tenue de Megan Fox, un corset couleur nude à bandes et perles rouges, reflétait l’ambiance d’Halloween. Couplée à une jupe en tissu vaporeux, la silhouette de Megan Fox s’est démarquée sur le tapis rouge avec raffinement et audace. Son choix vestimentaire a été salué pour son originalité et sa capacité à conjuguer glamour et « esprit rebelle ».

Ce look original n’était pas anodin, puisque Megan Fox participait à la projection du film culte féministe « Jennifer’s Body », dont elle était la vedette aux côtés d’Amanda Seyfried. L’événement, dirigé par la réalisatrice Karyn Kusama, célébrait la portée du long métrage sorti en 2009 et devenu au fil des années une référence pour les fans de cinéma subversif et féministe. Megan Fox, qui s’était glissée dans la peau du personnage principal, s’est réjouie de l’accueil enthousiaste réservé au film et à son univers unique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par justine marjan (@justinemarjan)

Les réactions et l’annonce d’une suite

L’apparition de Megan Fox n’a pas manqué de provoquer un véritable engouement sur les réseaux sociaux, où les clichés de sa tenue ont rapidement fait le tour du web. Les fans du film ont également été ravis d’apprendre qu’une suite est en préparation : Diablo Cody, la scénariste du premier opus, devrait revenir avec un nouveau scénario, une annonce qui a suscité une vive excitation parmi la communauté cinématographique.

Connue pour ses looks gothique-glam Megan Fox continue de s’imposer comme une figure incontournable de la mode et du cinéma hollywoodien. Entre style gothique et élégance, elle redéfinit à chaque apparition les codes du tapis rouge.