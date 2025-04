La soeur de Neymar fait des ravages avec sa beauté incroyable !

Si Neymar brille sur le terrain, avec le numéro 10 dans le dos, sa sœur Rafaella, elle, frappe fort sur la toile. Celle qui se présente comme la « soeur du dieu vivant » se met en scène à travers des photos en bikini, des selfies rapprochés et des clichés focalisés sur son look. Une galerie de clichés qui illustre à merveille son goût prononcé pour les vêtements. Alors que Neymar excelle avec un ballon rond entre les jambes, sa sœur, elle, rayonne avec des tenues sulfureuses sur la peau. Elle porte avec elle la chaleur du Brésil et possède le charme solaire de l’Amérique latine. Attention au coup de chaud !

Une beauté qui éblouit le monde entier

Dans la famille, il y en a un qui ne quitte jamais ses crampons et son ensemble de foot et il y en a une autre qui s’affiche avec des talons hauts aux pieds et des tenues toujours à la pointe des tendances. Rafaella, la sœur cadette de Neymar, est loin d’être une figure de second plan. Elle vole régulièrement la vedette à son frère, de 4 ans son aîné. Son compte Instagram, suivi par près de 6 millions d’abonnés, est une véritable vitrine de sa beauté magnétique et de son goût pointu pour la mode.

Tantôt ultra-glam en robe moulante et sandales à plateforme, tantôt casual chic en jean oversized et crop top, elle jongle entre les styles avec une facilité déconcertante. Avec sa peau tatouée, ses cheveux de feu, son regard de braise, ses formes, Rafaella est l’illustration parfaite de la « bombe latine ». Ses clichés ont de quoi vous faire suer comme sous le soleil de Rio de Janeiro.

Lorsqu’elle ne prend la pose dans un yacht de luxe ou sur fond de résidences tape-à-l’œil, elle se montre proche de sa famille. Elle entretient d’ailleurs une relation fusionnelle avec son frère, qu’elle a gravé dans sa chair. Ils se sont fait tatouer le portrait de l’un et de l’autre sur leurs peaux, preuve de leur complicité. Influenceuse, figure de la jet set, mais aussi mannequin à ses heures perdues, Rafaella incarne la femme fatale dans toute sa splendeur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RAFAELLA (@rafaella)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RAFAELLA (@rafaella)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RAFAELLA (@rafaella)

Une mannequin qui peut tout porter

Celle qui partage tout avec son frère Neymar a su se faire un nom bien au-delà du cercle footballistique. Rafaella Santos s’est imposée comme une fashionista incontournable, oscillant entre inspirations streetwear, touches bohèmes et glamour assumé. Rafaella n’a pas un style de prédilection. Elle peut porter une robe dos nue échancrée qui épouse sa silhouette la nuit et un jean baggy avec des baskets épaisses et un t-shirt loose la journée. Tout lui va, y compris les costumes majestueux et suggestifs du Carnaval de Rio. Il y a deux ans, on ne voyait qu’elle sur les chars de la ville en délire. Hissée dans un ensemble à plumes rouge vif et chargé en ornements, elle révélait sa plastique aux yeux de tous.

Elle passe de la tenue de cocktail sophistiquée au look décontracté et effortless sans jamais rien perdre de sa superbe. Même avec un maillot de foot sur les épaules, pièce qui est l’antithèse de l’élégance, elle arrive à s’attirer des éloges. Rafaella sait capter les tendances et les retourner à son avantage. Mais la tenue dans laquelle elle se plaît le plus, c’est certainement le bikini, température brésilienne oblige. Rose poudrée, immaculée, à motifs ou sertis de bijoux, elle semble avoir un modèle pour chaque jour. Tous ses maillots de bain ont toutefois un point commun : ils sont allégés en tissu et dissimulent juste ce qu’il faut.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RAFAELLA (@rafaella)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RAFAELLA (@rafaella)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RAFAELLA (@rafaella)

Au-delà du physique, une femme au grand coeur

À en juger son compte Instagram, Rafaella semble vivre uniquement pour les caméras. De prime abord, elle donne l’impression d’une femme superficielle, qui ne jure que par le paraître. Pourtant, derrière les décolletés aguicheurs se cachent un cœur énorme et une générosité sans faille. Rafaella sait d’où elle vient et elle n’a pas toujours baigné dans les liasses.

Très attachée à ses racines brésiliennes, elle n’hésite pas à soutenir des causes qui lui sont chères. Elle est d’ailleurs impliquée dans la fondation InstitutoNeymar. Une association créée en 2014 pour aider les enfants défavorisés vivant à Praia Grande, à Sao Paulo. Un engagement tout naturel pour celle qui a connu les favelas avant d’investir des villas à six chiffres.

En micro-bikini, en robe moulante ou en jogging oversize, Rafaella fait de l’ombre à son grand frère adoré. Loin de vivre à travers les yeux de Neymar, elle a tracé sa propre ascension dans la fashion-sphère. Désormais, elle est bien plus que la « soeur de ».