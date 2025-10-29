« Courir ne devrait jamais faire peur » : Miss France 2022 lance un projet pour les femmes

Diane Leyre, Miss France 2022, s’engage pour que les femmes ne craignent plus de courir seules, en lançant un club entièrement féminin baptisé « Running Queen ». Forte de sa propre expérience et consciente des enjeux sécuritaires, elle souhaite créer un espace de sororité et d’empowerment par la course à pied. Une première session gratuite se tiendra prochainement à Paris, symbolisant un pas vers plus de liberté et de confiance pour toutes.

Un projet né d’une expérience personnelle marquante

L’initiative « Running Queen » prend racine dans une peur bien réelle vécue par Diane Leyre : alors qu’elle voyageait seule en train, elle a senti qu’un homme la suivait et a dû appeler la police. Cet épisode traumatisant l’a poussée à agir et à proposer un espace sécurisé où les femmes peuvent courir sans crainte. « En 2025, on ne devrait plus avoir peur, en tant que femme, de courir seule », martèle-t-elle, souhaitant faire tomber les barrières qui empêchent encore trop de femmes de pratiquer ce sport au quotidien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Diane Leyre (@dianeleyreoff)

Une course sans pression et un moment de puissance collective

« Running Queen », ce n’est pas juste courir, c’est surtout partager un moment de bienveillance, sans chrono, sans jugement et sans compétition. Diane Leyre décrit un club où « chaque participante peut se reconnecter à son corps et à sa force intérieure tout en se sentant protégée et portée par un collectif solidaire ». Son objectif vise à encourager les femmes à retrouver leur pouvoir personnel, « pas à pas, toutes ensemble », dans une ambiance inspirante et sécurisée.

L’appel à la sororité et à la liberté retrouvée

Ce projet symbolise une lutte douce contre les peurs imposées aux femmes dans l’espace public. Plus qu’un sport, courir devient une déclaration de liberté et d’affirmation de soi. L’engagement et le message de Diane Leyre résonnent largement auprès des nombreuses femmes qui luttent encore contre cette peur ordinaire.

Avec « Running Queen », Diane Leyre propose ainsi un changement de paradigme, alliant empowerment et sécurité dans une belle dynamique collective.