« Courir ne devrait jamais faire peur » : Miss France 2022 lance un projet pour les femmes

Fabienne Ba.
@dianeleyreoff/Instagram

Diane Leyre, Miss France 2022, s’engage pour que les femmes ne craignent plus de courir seules, en lançant un club entièrement féminin baptisé « Running Queen ». Forte de sa propre expérience et consciente des enjeux sécuritaires, elle souhaite créer un espace de sororité et d’empowerment par la course à pied. Une première session gratuite se tiendra prochainement à Paris, symbolisant un pas vers plus de liberté et de confiance pour toutes.

Un projet né d’une expérience personnelle marquante

L’initiative « Running Queen » prend racine dans une peur bien réelle vécue par Diane Leyre : alors qu’elle voyageait seule en train, elle a senti qu’un homme la suivait et a dû appeler la police. Cet épisode traumatisant l’a poussée à agir et à proposer un espace sécurisé où les femmes peuvent courir sans crainte. « En 2025, on ne devrait plus avoir peur, en tant que femme, de courir seule », martèle-t-elle, souhaitant faire tomber les barrières qui empêchent encore trop de femmes de pratiquer ce sport au quotidien.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Diane Leyre (@dianeleyreoff)

Une course sans pression et un moment de puissance collective

« Running Queen », ce n’est pas juste courir, c’est surtout partager un moment de bienveillance, sans chrono, sans jugement et sans compétition. Diane Leyre décrit un club où « chaque participante peut se reconnecter à son corps et à sa force intérieure tout en se sentant protégée et portée par un collectif solidaire ». Son objectif vise à encourager les femmes à retrouver leur pouvoir personnel, « pas à pas, toutes ensemble », dans une ambiance inspirante et sécurisée.

L’appel à la sororité et à la liberté retrouvée

Ce projet symbolise une lutte douce contre les peurs imposées aux femmes dans l’espace public. Plus qu’un sport, courir devient une déclaration de liberté et d’affirmation de soi. L’engagement et le message de Diane Leyre résonnent largement auprès des nombreuses femmes qui luttent encore contre cette peur ordinaire.

Avec « Running Queen », Diane Leyre propose ainsi un changement de paradigme, alliant empowerment et sécurité dans une belle dynamique collective.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
« J’ai choqué tout le monde » : la coiffure de cette cheerleader fait débat
Article suivant
Moquée pour son apparence, cette chanteuse K-pop reçoit un soutien massif

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Sur scène, cette popstar montre ses formes sans filtre !

En dansant sous les projecteurs, l'autrice-compositrice-interprète américaine Demi Lovato prouve qu’aimer son corps n’est pas un acte de...

Moquée pour son apparence, cette chanteuse K-pop reçoit un soutien massif

Haewon, chanteuse sud-coréenne membre du girl groupe de K-pop NMIXX, a récemment été la cible de moqueries en...

« J’ai choqué tout le monde » : la coiffure de cette cheerleader fait débat

Faith Ward, cheerleader des Dallas Cowboys, fait sensation avec son style capillaire unique : une queue de cheval...

En robe satinée, Kate Hudson réinvente le glamour « à l’ancienne »

L'actrice et productrice américaine Kate Hudson a récemment ébloui le tapis rouge lors de la première mondiale du...

Victime de grossophobie, Nelly Furtado met fin à sa tournée

Nelly Furtado a récemment annoncé mettre fin à sa tournée, secouant ses fans et le monde de la...

Jugée « méconnaissable », les photos de cette ex-idole Coréenne font réagir

La chanteuse et actrice sud-coréenne Choa, ex-membre du populaire girl group sud-coréen de K-pop AOA, fait de nouveau...