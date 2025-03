Céline Dion ne sort jamais sans ce porte-bonheur… l’objet va vous étonner !

Même les stars ont leurs grigris attitrés, y compris l’inimitable Céline Dion, qui a grand besoin de chance dans son combat contre la maladie. Dans son sac à main, elle conserve un objet porte-bonheur, cher à son cœur. Avec lui à ses côtés, elle se sent « immunisée » et pense sincèrement que rien ne peut lui arriver. La diva québécoise, qui envisage de réinvestir la scène après une absence forcée pour des raisons de santé, ne jure que par cet objet porte-bonheur et lui voue une curieuse tendresse. Pourtant, il ne paye pas de mine.

Une pièce de 5 cents qui a une grande valeur sentimentale

Céline Dion fait partie des monuments de la chanson. Sa carrière force l’admiration et ses performances vocales procurent de délicieux frissons. La chanteuse de 56 ans, qui a encore prouvé son immensité lors des Jeux olympiques de Paris, n’a pas vraiment de « rituels » particuliers avant d’entrer sur scène. En revanche, son sac à main recèle d’objets porte-bonheur. L’interprète de « Pour que tu m’aimes encore » ne met pas un pied dehors sans avoir vérifié si sa pièce de 5 cents est toujours à sa place.

Plus qu’un bout de ferraille, c’est une monnaie symbolique, qui raconte une touchante histoire. Cette pièce n’est pas vouée à finir dans la tirelire d’un restaurant ni à être échangée contre un chewing-gum bon marché. Celine Dion ne la donnerait pour rien au monde. Si dans le commerce, cette pièce ne vaut pas grand-chose, pour la chanteuse à voix, c’est de l’or brut, un souvenir qui n’a pas de prix.

« Je garde précieusement une pièce de 5 cents datant de 1968, mon année de naissance, trouvée par terre avant mon premier concert », expliquait-elle dans le documentaire « En toute intimité »

Mais ce n’est pas le seul objet porte-bonheur que Céline Dion porte en bandoulière. Dans sa besace griffée trône également un couvre-chef et pas n’importe lequel. Il ne s’agit pas d’un bonnet lambda, mais du chapeau du roi de la pop, l’intemporel Michael Jackson.

Le 5, le chiffre fétiche de Céline Dion

Céline Dion entretient une relation spéciale avec le chiffre 5, qui a beaucoup joué dans son succès et qui lui a porté chance dans sa carrière. Au-delà de s’inscrire sur cette pièce qu’elle chérit affectueusement, ce chiffre a fait basculer son destin en 1982, lorsqu’elle représentait la France lors d’un concours mondial de chant.

À l’issue d’un tirage au sort déterminant, elle tire le numéro 5 qui l’envoie directement en finale, au Budokan Hall de Tokyo. Depuis, c’est son numéro gagnant ! Son fils, visiblement très à cheval sur les superstitions, s’est carrément fait tatouer ce fameux chiffre 5 sur la peau comme pour protéger sa maman adorée et profiter, lui aussi, du bon œil.

Son autre porte-bonheur, un parfum qui sent la chance

L’éblouissante Céline Dion soigne minutieusement son organe vocal et évite de s’asperger de parfum avant ses shows pour ne pas endommager sa voix. Cependant, en dehors de la scène, elle ne s’interdit pas ce coup de pschitt. D’ailleurs, depuis l’adolescence, elle orne son cou de la même senteur et ne jure que par une fragrance : le numéro 5 de Chanel. Un sillage iconique qui va de pair avec son amour pour le chiffre 5. Céline Dion a surtout adopté ce parfum pour imiter l’inspirante Marilyn Monroe. Force est de constater que le chiffre 5 la suit partout, même dans sa routine beauté.

Même si Céline Dion cumule les porte-bonheur, elle doit sa réussite à elle seule. Ces grigris lui confèrent peut-être une énergie positive, mais c’est grâce à sa voix puissante et haut perchée qu’elle s’est hissée au sommet. La chanteuse, visiblement dans son âge d’or si l’on se fie à son chiffre porte-bonheur, serait en train de préparer deux nouveaux albums.