Emily Ratajkowski captive dans une robe « seconde peau »

Toujours à l’avant-garde des tendances, Emily Ratajkowski continue de fasciner par son sens du style aussi affûté que naturel. L’actrice, mannequin et autrice américaine a une fois de plus envoûté la toile avec un look partagé récemment sur Instagram. En compagnie de l’actrice Sydney Sweeney, elle rayonne dans une robe moulante aux teintes printanières.

Une apparition remarquée aux côtés de Sydney Sweeney

C’est pour la promotion d’un produit de la marque capillaire Kérastase qu’Emily Ratajkowski a partagé ce moment complice avec Sydney Sweeney. Sur les photos, les deux jeunes femmes rayonnent, chacune dans un style qui lui est propre. Emily, fidèle à sa signature esthétique, opte pour une robe fluide et moulante qui épouse parfaitement sa silhouette. La coupe, minimaliste mais glamour, et la teinte jaune beurre, délicate et lumineuse, marquent les esprits. Ce look épuré et chic s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle du « quiet luxury », où la sophistication se fait subtile.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata)

Un look à la fois naturel et sophistiqué

Le succès de cette tenue réside aussi dans les détails. Le décolleté plongeant de la robe souligne avec élégance la silhouette de l’actrice. Pour accompagner cette pièce forte, Emily adopte un beauty look à l’image de sa robe : simple mais ultra-efficace. Sa chevelure, coiffée en wavy léger, donne une touche bohème à l’ensemble. Côté maquillage, un fard à paupières brun vient intensifier son regard, tandis qu’un rouge à lèvres marronné complète l’harmonie chromatique de la saison.

En guise d’accessoires, elle mise sur la modernité discrète : escarpins transparents pour allonger la jambe avec subtilité, et un collier personnalisé arborant le prénom de son fils, Sylvester, qui apporte une dimension intime et touchante à ce look très mode. Un mini sac à franges vient ajouter la touche tendance qui parachève la silhouette.

Une figure incontournable de la mode contemporaine

Avec plus de 29 millions d’abonnés sur Instagram, Emily Ratajkowski ne se contente plus de suivre les tendances : elle les inspire. Icône de style affirmée, elle a défilé pour des Maisons comme Versace, Miu Miu ou Jacquemus, et représente aujourd’hui une mode qui conjugue glamour, intelligence et liberté.

Au-delà de ses looks, Emily séduit aussi par sa capacité à jongler entre ses rôles d’artiste, de femme engagée et de mère. Depuis la naissance de son fils en 2021, elle partage régulièrement des moments de vie, dans une démarche à la fois authentique et inspirante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vogue Türkiye (@vogueturkiye)

Capable d’alterner entre jeans casual et robes haute couture, Emily Ratajkowski incarne une féminité plurielle. Cette dernière apparition en robe moulante en est une nouvelle preuve : élégante et résolument contemporaine. Une présence mode qui continue d’inspirer une communauté diverse, en quête d’expression de soi à travers le style.