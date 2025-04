La phrase secrète de la reine qui a scellé l’amour de Charles et Camilla

Le 9 avril 2025 a marqué les 20 ans de mariage du roi Charles III et de la reine Camilla. Une union longtemps controversée, née dans la discrétion, passée par la tourmente, et aujourd’hui célébrée au grand jour. Leur histoire aurait pu ne jamais voir le jour. C’est une remarque inattendue, presque anodine, qui aurait tout changé entre eux lors de leur première rencontre. Une phrase espiègle, prononcée par Camilla dans sa vingtaine, qui aurait touché Charles en plein cœur. Et si l’amour le plus célèbre du Royaume-Uni avait commencé par une simple touche d’humour ?

Une histoire d’amour contrariée… et persistante

Lorsque Charles rencontre Camilla Shand en 1971, le coup de foudre est immédiat. Lui, héritier du trône, elle, fille d’un officier de la garde britannique, n’est pas issue d’une lignée jugée « assez noble » pour prétendre à un rôle officiel auprès du futur roi. Rapidement, leurs chemins se séparent : Camilla épouse Andrew Parker Bowles, tandis que Charles, en 1981, s’unit à Lady Diana Spencer. De ce mariage naîtront les princes William et Harry.

Malgré les apparences, le lien entre Charles et Camilla ne se rompra jamais. En 1986, ils reprennent contact. Une relation discrète, puis clandestine, s’installe. Trois ans plus tard, Diana confronte Camilla et lui demande de « laisser son mari », révélant au grand jour ce triangle amoureux longtemps nié.

Les années qui suivent sont marquées par les ruptures, les aveux publics et les drames. En 1995, Charles admet son infidélité à la télévision. En 1997, la disparition tragique de la princesse Diana plonge la monarchie dans une crise profonde, forçant Camilla à rester dans l’ombre. Ce n’est qu’en 1999 que le couple apparaît publiquement. Et en 2005, Charles et Camilla se disent « oui », scellant officiellement une histoire d’amour qui aura mis plus de trois décennies à s’écrire.

Une phrase inattendue à l’origine de tout

Qu’est-ce qui a éveillé l’intérêt de Charles à l’époque de leur rencontre, bien avant les tourments ? Selon la biographe Penny Junor, auteure d’un ouvrage consacré à Camilla en 2017, tout aurait commencé par une remarque, presque impertinente, glissée par Camilla lors de leur premier échange.

Elle aurait lancé au futur roi cette phrase devenue légendaire : « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père. Je sens que nous avons quelque chose en commun ». Une allusion directe à Alice Keppel, maîtresse du roi Édouard VII, et donc ancêtre de Camilla, et à l’arrière-arrière-grand-père de Charles. Un clin d’œil historique, décalé, mais visiblement très bien placé. Derrière cette répartie pleine de malice, Charles aurait vu une personnalité franche, spontanée, avec un sens de l’humour très éloigné des convenances strictes de la cour. Et ce ton singulier, c’est peut-être ce qui a allumé l’étincelle.

Aujourd’hui, Camilla Parker Bowles est devenue la reine consort, et son histoire avec Charles est regardée avec tendresse par une partie du public britannique. Ce couple, autrefois décrié, incarne désormais la patience, la fidélité d’un amour qui a traversé les décennies et résisté à toutes les pressions.

Cette petite phrase lancée avec humour il y a plus de cinquante ans résonne aujourd’hui comme un symbole de leur complicité et de leur parcours atypique. Un rappel qu’au sein même des cercles les plus protocolaires, ce sont parfois les gestes les plus simples, les mots les plus légers, qui marquent le début des plus grandes histoires.