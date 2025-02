La championne allemande de 26 ans, Alica Megan Schmidt, est aussi mannequin !

Si vous pensiez qu’exceller dans une seule discipline était suffisant, Alica Megan Schmidt est là pour vous prouver le contraire. Née le 8 novembre 1998 à Worms, en Allemagne, cette athlète brille aussi bien sur les pistes d’athlétisme que devant l’objectif des photographes. Oui, à seulement 26 ans, elle combine une carrière sportive et une ascension fulgurante dans le monde du mannequinat. Un cocktail explosif de talent, de détermination et de charisme !

Un phénomène de l’athlétisme

Alica Schmidt a commencé l’athlétisme très jeune et n’a jamais cessé de se surpasser. Spécialiste du 400 mètres, elle a rapidement gravi les échelons et s’est fait un nom sur la scène internationale. Son palmarès parle pour elle :

2017 : Médaille d’argent au relais 4 x 400 m aux Championnats d’Europe U20.

2019 : Médaille de bronze au relais 4 x 400 m aux Championnats d’Europe U23.

2021 : Participation aux Championnats d’Europe en salle.

2024 : Qualifiée pour les Jeux Olympiques dans le relais mixte 4 x 400 m.

Son dévouement à l’entraînement, sa vitesse explosive et son endurance font d’elle une véritable force de la nature. Son objectif ? Continuer à dépasser ses limites et décrocher des médailles prestigieuses pour son pays.

Une mannequin qui détonne

Mais Alica Schmidt ne s’arrête pas là ! Avec son charisme naturel, elle a conquis l’industrie de la mode. Ses premiers pas dans le mannequinat ont été propulsés lorsqu’un magazine australien l’a surnommée « l’athlète la plus sexy du monde » en 2017. Depuis, elle enchaîne les collaborations avec des marques prestigieuses comme Puma et Hugo Boss. Avec plus de 5,8 millions d’abonnés sur Instagram, elle partage son quotidien entre entraînements intensifs, shootings photo et voyages.

Un modèle inspirant pour toute une génération

Alica est ainsi une source d’inspiration pour des millions de jeunes femmes et hommes à travers le monde. Elle prouve qu’on peut être talentueuse et glamour sans compromis. Son message est clair : « Travaillez dur, croyez en vous, et tout devient possible ! ». Elle encourage ses abonnés à persévérer face aux difficultés et à poursuivre leurs rêves avec passion. Et l’avenir s’annonce radieux pour Alica Schmidt !

Sur le plan sportif, Alica Schmidt met ainsi tout en œuvre pour défendre les couleurs de l’Allemagne. Côté mode, elle continue d’explorer de nouvelles opportunités. Athlète hors pair, mannequin accomplie et influenceuse inspirante, Alica Megan Schmidt est la preuve vivante que la détermination et la passion n’ont pas de limites.