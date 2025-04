Cette actrice joue au tennis en mini robe jaune, elle fait réagir

Sur Instagram, Sydney Sweeney a encore frappé : l’actrice a dévoilé une série de photos où elle joue au tennis dans une mini robe jaune éclatante. Une apparition qui n’a pas laissé ses fans indifférents.

Sydney Sweeney, star des réseaux et du style

Révélée par ses rôles dans les séries « Euphoria » et « The White Lotus », Sydney Sweeney est aujourd’hui autant suivie pour son talent d’actrice que pour ses looks. Avec plus de 19 millions d’abonnés sur Instagram, la jeune star de 27 ans est devenue une véritable icône mode pour la génération Z. Son dernier post en date confirme son influence : en quelques heures, les photos ont généré des centaines de milliers de likes et de commentaires.

Une mini robe jaune solaire qui fait sensation

Sur les photos partagées, Sydney Sweeney apparaît sur un court de tennis, raquette à la main, vêtue d’un ensemble t-shirt et mini-jupe jaune citron, tel une mini robe. Fluide, légère et subtilement rétro, cette tenue parfaite pour l’été a immédiatement séduit ses fans. Associée à une paire de baskets blanches et à un beauty look naturel – cheveux détachés et maquillage minimaliste –, Sydney incarne une spontanéité très appréciées de sa communauté.

Certains internautes n’ont pas tardé à comparer son look à ceux de films cultes comme « Clueless » ou « Wimbledon » (version française « La Plus Belle Victoire »), soulignant le charme vintage et sportif de la séance photo. D’autres internautes ont laissé plusieurs commentaires avec humour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Une séance photo pleine de légèreté

Sous le soleil, raquette en main, Sydney Sweeney adopte des poses à la fois fun et décontractées, fidèle à l’image qu’elle véhicule depuis ses débuts. Son post est accompagné de légendes simples et enjouées, contribuant à entretenir cette proximité naturelle avec ses fans. De nombreux commentaires saluent son énergie positive, sa beauté simple et son naturel rafraîchissant, loin des clichés ultra-posés souvent associés aux shootings de célébrités.

Quand la mode et le sport se rencontrent

Sydney Sweeney confirme ici une tendance forte : l’inspiration « sport chic » continue de séduire sur les réseaux sociaux. En alliant une mini robe élégante à l’univers du tennis, elle remet au goût du jour une esthétique vintage, popularisée récemment par des marques comme Miu Miu, Tory Burch ou encore Lacoste. Une combinaison gagnante qui prouve, une fois de plus, que la jeune actrice maîtrise l’art de capter l’air du temps, tant dans ses choix vestimentaires que dans sa communication.

Avec son ensemble t-shirt et mini-jupe jaune citron tel une mini robe et son énergie contagieuse, Sydney Sweeney réussit encore une fois à charmer ses fans tout en réaffirmant son statut d’icône mode. Son post est une bouffée d’air frais qui montre qu’élégance et simplicité font toujours bon ménage.