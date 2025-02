La petite Cora du Titanic a changé, voici à quoi elle ressemble !

Vous l’avez croisée sur le parquet du Titanic. Passagère de troisième classe, elle fait une brève apparition dans le chef-d’œuvre monumental de James Cameron. Même si la petite Cora est un personnage de second plan que l’on aperçoit une poignée de minutes dans les bras du séduisant Jack Dawson, elle a marqué le public avec sa bouille angélique, ses bons yeux ronds et ses bouclettes rebondies. Interprétée par Alexandrea Owens-Sarno, alors âgée de 8 ans, ce rôle a lancé sa carrière d’actrice. Près de trois décennies plus tard, la petite Cora a bien grandi, mais elle a conservé ses traits candides. Découvrez la femme inspirante qu’elle est devenue.

Des débuts prometteurs sur le grand écran

En 1997, lorsque « Titanic » se retrouve à l’affiche des cinémas, les salles obscures sont bondées de monde. Ce film monumental, signé James Cameron et consacré au tristement célèbre paquebot « insubmersible », fait désormais partie de ces films qu’il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie. Kate Winslet et Leonardo DiCaprio se partagent la lumière dans ce récit cinématographique aussi fascinant que glaçant. En toile de fond, il y a également la petite Cora, qui a droit à son moment de gloire lors de la scène de danse folklorique. Elle joue la cavalière de Jack Dawson.

Si elle fait un passage éclair sur les trois heures de film, Cora a réussi à gagner le cœur du public. Elle est même parvenue à voler la vedette à la téméraire Rose. D’ailleurs, c’est grâce à son visage de poupée et ses yeux expressifs qu’elle a décroché ce rôle. Alexandrea Owens-Sarno, qui prête ses traits à Cora, a été repérée lors d’un casting ouvert pour figurants. Accompagnée de toute sa famille pour l’occasion, c’est sa sœur cadette qui a attiré l’attention au milieu de tous les candidats. Elle n’a pas arrêté de pleurer et c’est là que le directeur de casting s’est noyé dans les yeux de l’actrice en herbe. Elle a eu la chance de tourner aux côtés des plus grands.

Des souvenirs impérissables avec Leonardo DiCaprio

Alexandrea en a côtoyé du beau monde sur le tournage du « Titanic ». Elle s’est même nouée d’amitié avec l’excellent Leonardo DiCaprio. Il s’est montré particulièrement bienveillant avec la jeune fille, qui faisait ses premiers pas sur un plateau.

Dans une interview, elle revient sur une scène qui n’a pas été gardée dans la version officielle. Cette séquence l’a montrait sur les genoux de Leonardo DiCaprio, alias Jack Dawson, en train de griffonner une feuille blanche. Elle a duré trois heures et pour passer le temps hors caméra, l’acteur multi-récompensé, s’est baladé avec la jeune fille et a tenté de l’occuper.

« C’était le type le plus gentil qui soit. Il me commandait des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture entre deux prises », a-t-elle déclaré dans les colonnes du média Cosmopolitan

Une transition délicate après le succès

Contrairement à ce que vous pensez, ce rôle dans « Titanic » n’a pas eu l’effet escompté sur sa carrière. Point de contrats à gros chiffre dans l’industrie hollywoodienne ou de petits rôles. Tout comme Daniel Radcliff avec Harry Potter, l’actrice précoce a eu du mal à se débarrasser de ce personnage, pourtant hissé en arrière-plan de l’intrigue. Partout où elle allait, les gens l’interpellaient pour lui demander « es-tu la petite Cora ? ». Un scénario qui perdure encore à l’âge adulte.

Alors au lieu de continuer sur la voie du 7e art, elle a pris ses distances avec les caméras et les plateaux de tournage. À la place, elle s’est consacrée entièrement à ses études à la California State University de Long Beach. Toutefois, elle a renoué avec les projecteurs en 2017 dans la comédie horrifique « A Closer Walk with Thee ». C’est un article de BuzzFeed qui l’a remis dans la lumière en 2015.

Un quotidien entre courts métrages et spectacles d’humour

Aujourd’hui, Alexandrea Owens-Sarno continue de nourrir sa passion pour le théâtre et la comédie. Elle participe à diverses productions, notamment dans le circuit du théâtre indépendant de Los Angeles. Parallèlement, elle s’essaie à l’écriture et à la production, souhaitant élargir son impact dans l’industrie du divertissement. Lorsqu’elle n’est pas sur les planches, elle s’attèle à envoyer des autographes aux fans nostalgiques du « Titanic ». À défaut d’avoir une dédicace de Kate Winslet, il se retourne vers cette artiste pluridisciplinaire, plus accessible et proche de son public.

De la petite fille espiègle dansant sur l’estrade du « Titanic » à l’artiste accomplie qu’elle est aujourd’hui, le parcours d’Alexandrea Owens-Sarno est une source d’inspiration. Sa carrière d’actrice n’a pas spécialement décollé après « Titanic » mais Alexandrea garde de tendres souvenirs. Piquée par la nostalgie, elle partage d’ailleurs des clichés de tournage inédits sur ses réseaux.