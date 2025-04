Ce chanteur évoque un trouble physique surprenant (et garde le sourire)

Lil Nas X a récemment partagé une nouvelle personnelle avec sa communauté sur Instagram : il souffre d’une paralysie partielle du visage. Malgré ce diagnostic, l’artiste américain a choisi d’en parler avec humour, transparence et autodérision, sans cacher ses difficultés mais sans dramatiser non plus.

Une annonce directe et décomplexée

Le 14 avril 2025, le chanteur de « Old Town Road » a publié plusieurs vidéos depuis son lit d’hôpital. Dans l’une d’elles, il tente de sourire, mais seule une moitié de son visage répond. « Au fait, c’est moi qui fais un grand sourire là », plaisante-t-il. « C’est genre, c’est quoi ce bordel ? J’arrive même pas à rire, mec ».

Cette façon de communiquer, décalée mais sincère, a suscité de nombreuses réactions de soutien. L’artiste, habitué à déconstruire les tabous autour de l’image, montre ici encore une autre facette de sa personnalité : celle d’un homme vulnérable qui garde le contrôle sur son narratif.

« Arrêtez d’être tristes pour moi ! »

En story, Lil Nas X continue de tourner la situation avec légèreté. Il zoome sur la partie mobile de son visage et affirme : « On est normaux ici », avant de montrer l’autre côté : « On devient fous ici ». Puis il conclut, toujours dans le même ton : « Arrêtez d’être tristes pour moi ! Bougez plutôt pour moi ! Je vais avoir l’air bizarre un petit moment, mais c’est tout ».

Aucune cause officielle n’a été partagée pour le moment. L’annonce de Lil Nas X rappelle toutefois celle de Justin Bieber, atteint du syndrome de Ramsay Hunt en 2022, qui avait lui aussi souffert d’une paralysie faciale partielle.

Une voix artistique et engagée

Au-delà de cette annonce, Lil Nas X reste concentré sur ses projets musicaux. Son prochain album, « Dreamboy », est en préparation, sans date de sortie annoncée. En 2024, il avait déjà marqué son retour avec « Light Again », produit par un ancien membre de Daft Punk. Il a aussi enchaîné avec les titres « Hotbox » et « Lean On My Body », confirmant sa place à part dans l’industrie musicale.

En abordant ce trouble physique sans complexe, Lil Nas X livre un message positif et puissant : la santé n’efface ni le talent ni la joie de vivre. Il encourage chaque personne à accueillir les épreuves avec humour, sans se laisser définir par elles.