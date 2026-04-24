Madonna promet une récompense pour retrouver une tenue vintage disparue

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète américaine Madonna a récemment lancé un appel inhabituel après la disparition de plusieurs pièces issues de sa garde-robe. Ces vêtements, portés lors d’une apparition remarquée au festival Coachella 2026, revêtent pour elle une valeur bien plus que symbolique.

Une tenue disparue après une apparition sur scène

Lors du festival Coachella 2026 (du 10 au 19 avril), Madonna a surpris le public en montant sur scène aux côtés de la chanteuse et autrice-compositrice-interprète américaine Sabrina Carpenter. À cette occasion, elle portait une tenue vintage composée notamment d’une veste, d’un corset et d’une robe. Peu de temps après l’événement, ces pièces ont malheureusement disparu, suscitant l’inquiétude de Madonna.

Des vêtements à forte valeur personnelle

Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, Madonna a expliqué que ces vêtements « ne sont pas de simples costumes de scène ». Ils font partie de son histoire personnelle et artistique. Elle précise également que d’autres pièces issues de la même période manquent à l’appel, renforçant son attachement à cet ensemble aujourd’hui introuvable.

 

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Une récompense pour leur restitution

Face à cette situation, Madonna a annoncé offrir une récompense à toute personne capable de restituer ces vêtements en bon état. Elle a exprimé l’espoir que quelqu’un puisse les retrouver et prendre contact, lançant ainsi un appel direct à la communauté.

Une apparition marquante

Cette performance à Coachella 2026 marquait un moment particulier, plus de vingt ans après la première participation de Madonna à cet événement emblématique. Aux côtés de Sabrina Carpenter, elle a interprété certains de ses titres les plus connus, offrant au public une apparition surprise très remarquée.

En proposant une récompense pour retrouver cette tenue vintage, Madonna rappelle ainsi l’importance des objets liés à son parcours. Au-delà de leur valeur matérielle, ces pièces incarnent une part de sa mémoire artistique, aujourd’hui au cœur d’un appel inhabituel.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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