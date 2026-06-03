« L’élégance n’a pas d’âge » : à 68 ans, Michelle Pfeiffer séduit dans une robe blanche raffinée

Anaëlle G.
@michellepfeifferofficial / Instagram

L’actrice américaine Michelle Pfeiffer a fait sensation sur le tapis rouge des Gotham Television Awards 2026, à New York. Vêtue d’une robe blanche raffinée, elle a séduit le public, en ligne comme sur place, lors d’une soirée organisée en partie en son honneur.

Une robe blanche ivoire

Pour l’occasion, Michelle Pfeiffer a misé sur une robe ivoire, alliant sobriété et raffinement. Le modèle, sans manches, se distingue par de délicates broderies florales en relief qui parcourent le buste et créent un effet texturé, presque plumeté. La pièce se prolonge par une jupe plissée fluide, qui apporte mouvement et légèreté à l’allure. L’actrice a laissé ses cheveux blonds ondulés détachés et opté pour un maquillage lumineux ainsi que des escarpins pointus, pour une silhouette intemporelle.

Une pluie de compliments en ligne

De nombreux internautes ont salué sa prestance, multipliant les commentaires élogieux : « L’élégance n’a pas d’âge », « sublime »… Autant de messages qui témoignent de l’admiration durable que suscite Michelle Pfeiffer, dont le style fait figure de référence.

Une soirée en forme d’hommage

Au-delà de la mode, cette apparition coïncidait avec une distinction de prestige. Michelle Pfeiffer s’est en effet vu remettre le Legend Tribute, une récompense saluant sa contribution majeure au cinéma et à la télévision. Visiblement touchée, l’actrice a confié se sentir « chez elle » lors de cette cérémonie, un clin d’œil à l’un de ses rôles cultes, celui de Catwoman dans « Batman, le défi ». Une consécration logique pour une artiste à la carrière longue de plus de quatre décennies.

Une carrière de légende

Révélée dans les années 1980, Michelle Pfeiffer a marqué le grand écran avec des films tels que « Scarface », « Les Liaisons dangereuses » ou « Susie et les Baker Boys ». Plus récemment, elle a renoué avec le petit écran grâce à deux séries remarquées : « Margo’s Got Money Troubles », sur Apple TV, et « The Madison », sur Paramount+. Trois fois nommée aux Oscars, elle confirme qu’elle demeure une figure incontournable d’Hollywood.

Entre une robe blanche d’une grande finesse et un hommage à la hauteur de son parcours, Michelle Pfeiffer aura illuminé les Gotham Television Awards 2026. Elle prouve, une fois encore, que l’élégance et le talent ne connaissent pas de « date de péremption ». Une apparition qui restera comme l’un des moments forts de la soirée.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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