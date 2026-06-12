À 67 ans, la chanteuse Madonna surprend avec ses choix mode « audacieux »

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète américaine Madonna refuse toujours toute idée de retraite stylistique. La Reine de la pop vient même de signer une nouvelle apparition spectaculaire, cette fois à l’occasion d’un concert surprise donné en plein cœur de Times Square, à New York. Et sa tenue a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Un concert surprise au cœur de Times Square

L’effet de surprise est total. Sans annonce préalable, Madonna est apparue sur une scène improvisée au milieu de l’une des places les plus emblématiques du monde, pour livrer un mini-concert face à une foule de passants estomaqués. Une mise en scène urbaine qui colle parfaitement à sa réputation : celle d’une artiste capable, depuis plus de quarante ans, de transformer chaque apparition en événement culturel.

Pour l’occasion, l’organisation logistique du show a même été pensée comme une véritable performance pop-up – un format particulièrement en vogue chez la nouvelle génération d’artistes, mais que Madonna pratique en réalité depuis ses premiers concerts new-yorkais des années 1980.

Une silhouette ultra référencée à toute sa carrière

Sans pantalon, Madonna est apparue dans une silhouette composée de dessous rose bébé, recouverts d’un corset bicolore qui structurait nettement la taille. Une approche directement référencée à son tube esthétique des années 1990 – celle du « Blond Ambition Tour », époque où elle imposait sur scène des silhouettes mêlant corset, mise en valeur du buste et codes du vestiaire intime portés à l’extérieur.

Pour compléter le tout, des bas résille noirs et une paire de bottes argentées hautes, montant jusqu’aux genoux, viennent ancrer la silhouette dans une esthétique futuriste. À chaque mouvement, la matière brillante des bottes capte la lumière des néons new-yorkais, créant un effet visuel quasi cinématographique.

Des accessoires qui structurent l’apparition

Côté bijoux, Madonna a misé sur la profusion. Plusieurs couches de colliers, de bagues et de bracelets, dans des matières mêlant argent et chaînes massives, viennent ajouter à la silhouette toute une dimension rock. Et sur le visage, une paire de lunettes teintées bleues, qui apporte la touche graphique finale et brouille volontairement le regard de la chanteuse – comme pour la garder, malgré l’exposition publique, à demi-dissimulée. Une équation visuelle parfaitement maîtrisée, où chaque élément amplifie l’autre. Rien n’est laissé au hasard – exactement comme dans les grandes apparitions scéniques de la carrière de la chanteuse.

 

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Une nouvelle ère mode et musicale affirmée

Cette mise en scène urbaine arrive à un moment particulier de sa carrière. Madonna prépare en effet son retour musical avec un nouvel album, attendu cette année 2026 – son premier chez Warner Records depuis près de vingt ans. Le producteur Stuart Price, déjà à l’œuvre sur son tube « Confessions on a Dance Floor » de 2005, est aux manettes. Une collaboration qui annonce une remise en mouvement du répertoire dance-pop qui a fait, depuis 25 ans, sa marque de fabrique.

Madonna prouve ainsi que l’âge n’a rien à voir avec l’audace – si certaines personnes en doutaient encore. Et que la mode, lorsqu’elle est portée comme un véritable acte artistique, ne perd jamais son pouvoir de fascination. Une démonstration qui, à coup sûr, continuera de faire école bien au-delà de cette saison.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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