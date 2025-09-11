« J’étais complexée » : à 51 ans, Victoria Beckham brise le tabou de l’acné adulte

La styliste, designer et femme d’affaires britannique Victoria Beckham vient de lever le voile sur une lutte longtemps tenue secrète : son combat contre l’acné adulte. Dans une interview accordée à Vogue UK, elle confie avoir longtemps souffert de « problèmes de peau » sévères, une expérience qui a profondément affecté son estime d’elle-même.

Quand la vulnérabilité devient moteur de création

« Il y avait un temps où je ne pouvais pas mettre une aiguille entre les boutons sur mon visage », raconte-t-elle avec une honnêteté rare. Sous le maquillage impeccable se cachait une femme en proie à une véritable détresse : « Je portais un fond de teint très épais pour aller chercher mes enfants à l’école, je ne voulais même pas croiser le regard des autres mamans. J’avais l’impression de porter un masque ».

Loin de se laisser enfermer par ses complexes, l’ancienne Spice Girl en a fait une force. En lançant sa propre marque de maquillage, elle a voulu répondre à un besoin qu’elle connaissait intimement : celui d’un produit qui respecte la peau, tout en sublimant naturellement le teint. Son dernier lancement illustre donc cette volonté d’allier soin, confort et beauté, sans masquer à outrance. Pour Victoria Beckham, l’acné n’est plus un sujet honteux, c’est un point de départ pour repenser notre rapport à la peau, à l’image et à la confiance en soi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Heart (@thisisheart)

Une parole body positive qui libère

En partageant son histoire, Victoria Beckham rejoint une vague de personnalités qui brisent le silence autour de l’acné adulte – une condition encore taboue, souvent associée à l’adolescence, et pourtant vécue par de nombreuses femmes. Son message est clair : avoir des boutons ou autres particularités de peau ne diminue en rien la valeur, la beauté ou la légitimité d’une personne.

En revendiquant ses cicatrices passées, Victoria Beckham incarne ainsi un discours body positive essentiel : la peau réelle, avec ses défauts, mérite d’être vue, respectée et aimée. Car oui, on peut être puissante, glamour, accomplie – et avoir (eu) de l’acné.