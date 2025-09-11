« J’étais complexée » : à 51 ans, Victoria Beckham brise le tabou de l’acné adulte

Léa Michel
@victoriabeckham/Instagram

La styliste, designer et femme d’affaires britannique Victoria Beckham vient de lever le voile sur une lutte longtemps tenue secrète : son combat contre l’acné adulte. Dans une interview accordée à Vogue UK, elle confie avoir longtemps souffert de « problèmes de peau » sévères, une expérience qui a profondément affecté son estime d’elle-même.

Quand la vulnérabilité devient moteur de création

« Il y avait un temps où je ne pouvais pas mettre une aiguille entre les boutons sur mon visage », raconte-t-elle avec une honnêteté rare. Sous le maquillage impeccable se cachait une femme en proie à une véritable détresse : « Je portais un fond de teint très épais pour aller chercher mes enfants à l’école, je ne voulais même pas croiser le regard des autres mamans. J’avais l’impression de porter un masque ».

Loin de se laisser enfermer par ses complexes, l’ancienne Spice Girl en a fait une force. En lançant sa propre marque de maquillage, elle a voulu répondre à un besoin qu’elle connaissait intimement : celui d’un produit qui respecte la peau, tout en sublimant naturellement le teint. Son dernier lancement illustre donc cette volonté d’allier soin, confort et beauté, sans masquer à outrance. Pour Victoria Beckham, l’acné n’est plus un sujet honteux, c’est un point de départ pour repenser notre rapport à la peau, à l’image et à la confiance en soi.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Heart (@thisisheart)

Une parole body positive qui libère

En partageant son histoire, Victoria Beckham rejoint une vague de personnalités qui brisent le silence autour de l’acné adulte – une condition encore taboue, souvent associée à l’adolescence, et pourtant vécue par de nombreuses femmes. Son message est clair : avoir des boutons ou autres particularités de peau ne diminue en rien la valeur, la beauté ou la légitimité d’une personne.

En revendiquant ses cicatrices passées, Victoria Beckham incarne ainsi un discours body positive essentiel : la peau réelle, avec ses défauts, mérite d’être vue, respectée et aimée. Car oui, on peut être puissante, glamour, accomplie – et avoir (eu) de l’acné.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
À 40 ans, Scarlett Johansson enflamme la soirée avec une robe au dos dévoilé
Article suivant
« Je ne suis pas à l’aise » : Pamela Anderson revient sur sa vie médiatisée avec Liam Neeson

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Elle est tellement musclée » : Rei Ami surprend avec son corps sculpté

Lors des MTV Video Music Awards 2025, la chanteuse et rappeuse Rei Ami a littéralement volé la vedette...

« Je ne suis pas à l’aise » : Pamela Anderson revient sur sa vie médiatisée avec Liam Neeson

Depuis cet été 2025, la connexion entre Pamela Anderson et Liam Neeson s’est retrouvée au cœur d’un véritable...

À 40 ans, Scarlett Johansson enflamme la soirée avec une robe au dos dévoilé

À l’occasion de l’avant-première du film "Eleanor the Great" au Festival de Toronto, Scarlett Johansson a une fois...

« Méconnaissable » : Sydney Sweeney métamorphosée dans un rôle qui fait parler

Sydney Sweeney n’est plus "la jeune première" que l’on a connue dans la série "Euphoria" ou "The White...

Léa Seydoux, 40 ans, fait réagir en robe et body noir

Léa Seydoux a récemment électrisé le tapis rouge vénitien lors de la première du film biographique hongro-franco-allemand "Silent...

Sabrina Carpenter enflamme la toile dans une robe rouge en dentelle à couper le souffle

Ultra glamour, la chanteuse, autrice-compositrice-interprète et actrice américaine Sabrina Carpenter a récemment marqué les MTV VMA Awards 2025...