« J’aurais aimé, ado, voir des stars comme ça » : cette chanteuse envoie un message fort à toutes les femmes

À seulement 24 ans, Marguerite s’est imposée comme l’une des voix les plus prometteuses de la scène française. Découverte dans la saison 2024 de la Star Academy, la jeune chanteuse a dévoilé son premier EP « Grandir » le 26 septembre 2025. Composé de 6 titres, il évoque avec sensibilité l’adolescence, les injonctions sociales et la quête identitaire. Son succès « Les filles, les meufs », hymne féministe francophone, a cumulé plus de 18 millions d’écoutes sur Spotify au printemps, consacrant son impact culturel.

Une jeunesse marquée par les critiques et la haine

Malgré sa lumière et son talent, Marguerite n’a pas échappé aux commentaires haineux. Elle confie avoir reçu des insultes violentes et des remarques sur son apparence, certaines phrases la qualifiant de « laide ». Ces attaques ont forgé sa détermination et ont nourri son engagement pour valoriser l’acceptation de soi et la diversité des corps et des identités. « J’aurais aimé voir des stars comme ça quand j’étais ado », répète-t-elle, consciente de la force qu’un modèle positif peut représenter pour les jeunes femmes d’aujourd’hui.

Une voix engagée au service de ses convictions

Marguerite nomme fièrement sa bisexualité et l’intégration de ce sujet dans ses chansons. À travers sa musique, elle revendique la liberté, la tolérance et la force des femmes. Son timbre doux et légèrement éraillé vient renforcer l’intensité de ses textes. En parallèle de la musique, elle poursuit ses études en cinéma et a déjà participé à un long-métrage, élargissant son engagement artistique.

L’importance du soutien et de la famille

Soutenue par ses 3 frères, qui l’ont présentée au public lors du lancement de l’émission, Marguerite parle volontiers de l’importance d’un environnement familial solide dans son cheminement. Sa sincérité et son naturel séduisent un public large, de la jeunesse aux aînés, prouvant que son œuvre dépasse les modes éphémères.

Marguerite incarne ainsi aujourd’hui une nouvelle génération d’artistes engagées, capables de mêler talent, authenticité et message social fort. À travers sa musique et ses prises de parole, elle offre aux jeunes femmes et à toutes celles qui se cherchent des modèles inspirants, rappelant que la diversité et l’acceptation de soi sont des forces.