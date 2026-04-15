Hailey Bieber mise sur ces couleurs flashy qui s’imposent dans les tendances 2026

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a marqué les esprits lors du festival Coachella 2026. Vêtue d’une robe courte jaune sublimée par un liseré rose flashy, elle a offert une apparition qui incarne déjà plusieurs tendances phares de la mode en 2026.

Hailey Bieber dans un look vitaminé

À Coachella (du 10 au 19 avril 2026), Hailey Bieber était au cœur de l’agitation du festival, entre l’apparition très attendue de Justin Bieber sur scène et le pop-up organisé autour de Rhode, sa marque lancée en 2022. Pour l’occasion, elle a misé sur une silhouette courte jaune, bordée de rose vif, qui n’a pas tardé à être repérée et commentée.

Le look en question était une robe vintage Dior imaginée par John Galliano, issue de la collection automne-hiver 1998-1999. Plusieurs titres mode ont souligné à quel point cette pièce réunissait, à elle seule, deux éléments très désirables du moment : l’énergie des teintes flashy et le retour persistant de la slip dress.

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Le jaune et le rose flashy s’imposent déjà parmi les couleurs à suivre

Si cette tenue fonctionne autant, c’est parce qu’elle repose sur une association de couleurs qui attire immédiatement l’œil sans paraître « compliquée ». Le jaune apporte l’éclat, tandis que le rose vif en finition vient réveiller l’ensemble avec une touche plus audacieuse. Ce choix de palette ne tombe pas au hasard. C’est relié à une montée des tons francs et enjoués dans les tendances printemps-été 2026, en évoquant notamment le canari, le magenta et plus largement les associations colorées qui dynamisent une silhouette en quelques secondes.

Une robe courte qui remet aussi la slip dress au premier plan

Au-delà des couleurs, la coupe courte et fine de cette robe s’inscrit dans la lignée des slip dresses inspirées des années 1990, une famille de silhouettes qui revient régulièrement au premier plan dès que les températures remontent. C’est sans doute ce qui rend la tenue aussi parlante. Elle reste « facile à lire » visuellement, mais elle concentre plusieurs références fortes : le vintage signé Galliano, l’esprit dentelle très 90’s et une envie de couleurs plus franches que les palettes neutres longtemps privilégiées.

Coachella confirme son rôle de laboratoire mode

Ce look s’inscrit aussi dans un décor très précis. Chaque année, Coachella agit comme un accélérateur de tendances, et les apparitions de célébrités y sont immédiatement scrutées. Plusieurs médias ont présenté l’apparition d’Hailey Bieber comme « l’un des moments mode marquants du week-end ».

Avec cette robe courte jaune soulignée de rose flashy, Hailey Bieber coche ainsi plusieurs cases à la fois. Elle remet en avant la slip dress, confirme le retour des couleurs franches et rappelle, une fois de plus, que Coachella reste une scène idéale pour lancer les envies mode de la saison.