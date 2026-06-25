Dans une robe ornée de plumes, Nina Dobrev revisite la tendance bridal

L’actrice et mannequin bulgaro-canadienne Nina Dobrev a fait sensation sur le tapis rouge du Festival du film de Taormina, en Italie. Elle y a revisité la tendance « bridal » – inspirée des robes de mariée – dans une création spectaculaire, ornée de plumes et de cristaux. Une apparition qui n’est pas passée inaperçue.

Une robe ornée de plumes

Pour l’occasion, Nina Dobrev portait une robe corset sans bretelles, signée sur mesure par la marque One/Of by Patricia Voto. Le corsage ajusté arborait un motif floral en jacquard, mêlant fines tiges vertes et fleurs colorées dans des tons de bleu, de rose et de jaune. À mi-cuisse, la matière laissait place à un tulle léger, recouvert de pompons de plumes roses qui s’envolaient au moindre mouvement. Des appliques de plumes et des cristaux scintillants parsemaient l’ensemble, apportant une dimension spectaculaire à la silhouette.

Une réinterprétation de la tendance bridal

Si la robe évoquait, de loin, l’esprit épuré d’une tenue de mariée, elle réservait de près bien des surprises. Loin du minimalisme habituel des robes blanches, Nina Dobrev a opté pour une version théâtrale et texturée, où plumes et strass viennent bousculer les codes. Une manière de réinventer la tendance « bridal », très en vogue sur les tapis rouges, en lui insufflant une touche d’audace et de fantaisie.

Des accessoires soigneusement choisis

Pour accompagner cette pièce forte, Nina Dobrev a misé sur des sandales argentées à brides, à l’effet irisé rappelant l’éclat des cristaux de sa robe. Elle a complété le tout par des boucles d’oreilles serties de diamants et un maquillage léger, dans des tons rosés. Plus tard dans la journée, lors d’un photocall, Nina Dobrev a opté pour un second look plus minimaliste : une robe cape gris perle, tombant sur les épaules, associée à des sandales blanches.

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Au Festival de Taormina pour son court-métrage

Cette apparition s’inscrivait dans un moment important pour l’actrice. Nina Dobrev était en effet présente à Taormina pour présenter son court-métrage, « General Admission », qu’elle a produit et dont elle tient le rôle principal. Sur le tapis rouge, elle a posé aux côtés de ses partenaires de jeu, confirmant son statut d’actrice aussi à l’aise devant la caméra que sous les projecteurs.

Avec cette robe ornée de plumes, Nina Dobrev signe ainsi l’une des apparitions les plus remarquées du Festival de Taormina. Une démonstration de style qui devrait inspirer plus d’une future mariée en quête d’originalité.