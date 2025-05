À 49 ans, Charlize Theron ose la jupe en tulle et captive ses fans

L’actrice, productrice et mannequin sud-africano-américaine Charlize Theron n’hésite pas à jouer avec les codes et à bousculer les conventions – et elle l’a une fois de plus prouvé lors de son passage sur le plateau de « Jimmy Kimmel Live! ».

Un look haute couture et glamour

La star de « The Old Guard » (disponible sur Netflix) a fait sensation avec une tenue à la fois glamour et raffinée, qui a captivé tous ses admirateurs. Signée par sa styliste de confiance, Leslie Fremar, cette silhouette était composée d’un blazer satiné à larges revers, ceinturé à la taille pour souligner sa silhouette, associé à une jupe en tulle à volants dont le tissu diaphane laissait subtilement entrevoir ses longues jambes. Aux pieds, des sandales Schiaparelli apportaient une touche d’élégance vintage, tandis que son make-up minimaliste et sa coupe au carré plaqué apportaient une finition naturelle et moderne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlize Theron (@charlizeafrica)

Des confidences familiales qui font mouche

Au-delà du style, Charlize Theron s’est ouverte, sur le plateau de « Jimmy Kimmel Live! », sur sa vie de famille et l’impact de sa notoriété auprès de ses deux enfants adoptés. « Mes enfants n’ont absolument aucun respect pour ma carrière », a-t-elle plaisanté en riant, confiant que ses bambins restaient parfaitement indifférents à son statut d’icône hollywoodienne.

« Je me sens plutôt humble, mais de temps en temps je me dis : ‘Il y a un p**** d’Oscar juste là’ ! », a-t-elle ajouté, décrivant avec humour cette dualité entre son amour du métier et le regard désinvolte de sa progéniture.

Des anecdotes de tournage pour le moins décoiffantes

L’actrice a également partagé une drôle d’anecdote : alors qu’elle venait de tourner une séquence spectaculaire de « The Old Guard 2 », impliquant l’intervention d’un pilote d’hélicoptère de renom, Fred North, ses enfants l’accompagnaient et semblaient tout aussi fascinés par l’affiche de « Mission Impossible » où Tom Cruise s’accroche à un avion jaune. « Pour eux, c’était juste deux affiches cool, sans plus ! », a-t-elle confié, illustrant la spontanéité et l’insouciance de l’enfance face au glamour hollywoodien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jimmy Kimmel Live (@jimmykimmellive)

Ce moment de partage, ponctué de rires et d’élégance, a montré une Charlize Theron sereine, farouchement attachée à sa carrière tout en revendiquant son rôle de mère avant tout. D’un coup de maître stylistique et d’un humour désarmant, elle a su séduire tous les spectateurs. Preuve que l’on peut conjuguer audace mode, talent d’actrice et authenticité familiale sans compromis.