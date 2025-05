Le mari de Julia Roberts partage un instant rare : la photo que personne n’attendait

C’est un cliché qui a surpris tout le monde et ému de nombreux fans. À l’occasion de la Fête des mères le 11 mai 2025 aux États-Unis, Danny Moder, mari de Julia Roberts, a partagé sur Instagram une photo inédite de l’actrice entourée de leurs trois enfants.

Une famille discrète pour son bien-être

Julia Roberts et Danny Moder sont en couple depuis 2000 et mariés depuis 2002. Ensemble, ils ont trois enfants : des jumeaux, Hazel et Phinnaeus, nés en 2004, et un fils cadet, Henry, né en 2007. Malgré la célébrité de leurs parents, les enfants Moder-Roberts ont grandi loin des projecteurs. Très peu de photos d’eux circulent, et les apparitions publiques sont quasi inexistantes.

Ce choix de discrétion a toujours été revendiqué par le couple, qui refuse que ses enfants soient mêlés au tumulte hollywoodien. Quelques images d’eux bébés avaient été partagées dans le passé, mais rien qui ne dévoile vraiment leur visage ou leur quotidien d’adolescents. Jusqu’à cette Fête des mères 2025 aux USA.

Une photo pleine de tendresse

C’est une image rare, tant le couple s’est toujours appliqué à préserver sa vie familiale de l’exposition médiatique. Sur la photo publiée par Danny Moder, on découvre Julia Roberts assise au centre, rayonnante, entourée de ses trois enfants désormais adolescents. Hazel est assise entre les jambes de sa mère, tandis que ses deux frères sont positionnés de part et d’autre, souriants et décontractés.

En légende, Danny écrit simplement : « Les mères font les trucs les plus cools. J’adore ces gars ». Un message sobre mais touchant, qui souligne l’attachement profond de ce père à sa famille, et l’admiration qu’il porte à sa femme.

Un rare aperçu d’une vie de famille paisible

Julia Roberts continue de mener une carrière active à Hollywood tout en cultivant un équilibre familial qu’elle considère comme essentiel. Dans une interview donnée à Vogue en 2024, elle expliquait : « Le succès de ma carrière est arrivé tôt, ce qui m’a permis, plus tard, de construire une vie familiale stable sans avoir à choisir entre les deux ».

Elle confiait également l’importance, pour elle, que ses enfants la voient épanouie dans son travail : « Sortir de la maison et être créative est vital. Et cela n’enlève rien à mon amour pour ma famille. C’est une autre dimension de ma vie ».

Hazel, Phinnaeus et Henry : des visages restés dans l’ombre

Si les fans avaient déjà eu un bref aperçu de Hazel en 2021 lors du Festival de Cannes – elle y avait accompagné son père, directeur de la photographie du film Flag Day -, les deux garçons, eux, sont restés quasi invisibles depuis leur naissance. Cette nouvelle photo vient donc combler une part de curiosité, tout en respectant le cadre intime que s’est imposé le couple.

Le moment capturé évoque une vie de famille apaisée, loin des tumultes hollywoodiens. Pas de tapis rouge, pas de mise en scène : juste une mère et ses enfants, dans la simplicité d’un instant partagé.

Dans une époque où la surexposition est souvent la norme chez les personnalités publiques, ce type de publication discrète, sincère et peu fréquente suscite un écho particulier. Si cette image a tant touché, c’est sans doute aussi parce qu’elle nous rappelle qu’au-delà de l’icône, Julia Roberts est aussi – et surtout – une femme ancrée dans une vie familiale riche, qu’elle protège farouchement depuis plus de deux décennies.