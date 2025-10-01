« Vulgaire copie » : Sydney Sweeney relance un look iconique et déclenche la tempête

Sydney Sweeney a récemment célébré son 28e anniversaire avec une « fête intergalactique » très remarquée. Pour l’occasion, l’actrice et productrice américaine s’est réapproprié une pièce iconique de la mode pop, la célèbre robe métallique argentée signée The Blonds que Britney Spears portait en 2008 lors de la sortie de son album Circus.

Un hommage à Britney Spears en robe argentée

La mini-robe scintillante ornée d’étoiles, marque de fabrique de la maison The Blonds, a fait tourner toutes les têtes. Sydney l’a modernisée avec un maquillage sophistiqué et des escarpins scintillants, insufflant une nouvelle énergie à ce look futuriste initialement porté par Britney, qui l’accompagnait alors de bottes hautes et d’une ambiance rock’n’roll.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Une réception mitigée sur les réseaux sociaux

Si plusieurs fans ont salué ce clin d’œil mode élégant et respectueux de la reine de la pop, une partie des fans de Britney Spears a été moins enthousiaste, qualifiant la tentative « d’une pâle et vulgaire copie ». Certaines personnes ont critiqué la tenue de Sydney, regrettant le manque d’originalité voire la comparant à un « look vulgaire » qui dénature l’original.

Une place dans le biopic à venir ?

Cette reprise a ravivé les rumeurs autour de la prochaine adaptation cinématographique de la vie de Britney Spears, actuellement en préparation. Sydney Sweeney fait partie des noms souvent évoqués pour incarner la star sur grand écran, au côté d’autres prétendantes comme l’actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine Natalie Portman ou l’auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez.

En résumé, Sydney Sweeney a su fédérer le buzz avec ce choix mode, qui continue de faire débat dans la sphère mode et pop culture.