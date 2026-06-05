Ce choix assumé par cette joueuse de tennis relance une question sensible dans le sport féminin

Océane Dodin n’a pas franchi le cap des qualifications de Roland-Garros 2026, mais c’est pourtant son nom qui revient en boucle dans les médias français. Au-delà des courts, la Lilloise a relancé un débat aussi vieux que sensible sur le sport féminin et les ressources des joueuses qui ne figurent pas dans le top mondial.

Une onzième participation à Roland-Garros au goût amer

Pour sa onzième participation porte d’Auteuil, Océane Dodin a livré une bataille mémorable au premier tour des qualifications, le 19 mai 2026, face à l’Américaine Kayla Day. Au terme d’un match dantesque (6-4, 2-6, 7-6 (15)) tranché au super tie-break sous le crachin parisien, la Française, à genoux sur la terre battue, fondait en larmes.

Dès le deuxième tour, elle s’inclinait face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, après avoir pourtant sauvé deux balles de match. Pour celle qui pointait il y a quelques années à la 46e place mondiale, et qui occupe désormais une position bien plus modeste au classement WTA, l’objectif d’intégrer le tableau principal de son tournoi national s’éloigne – et avec lui, une part substantielle des revenus liés au tournoi.

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Une longue convalescence, suivie d’un retour

Avant cette campagne 2026, Océane Dodin sortait d’une parenthèse particulièrement difficile : neuf mois d’absence des courts, à cause d’une pathologie rare à l’oreille interne. Une affection particulièrement handicapante pour une athlète de haut niveau, qui l’a contrainte à mettre sa carrière entre parenthèses pendant la quasi-totalité de l’année 2025.

C’est pendant cette convalescence qu’elle a, en parallèle, opéré une transformation très commentée. La Française a en effet décidé de subir une augmentation mammaire, devenant la première joueuse active du circuit WTA à parler publiquement d’une telle opération. « Je n’ai pas honte d’admettre que j’ai subi une opération. Je suis très heureuse de l’avoir fait », confiait-elle à RMC Sport, ajoutant : « Je me sens mieux dans mon corps ».

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« Je n’ai jamais eu trop de tabous »

C’est dans la foulée qu’Océane Dodin a lancé, en décembre 2025, un partenariat avec une plateforme d’abonnement payant, sur laquelle elle propose un univers où, selon ses mots, « le tennis rencontre la sensualité ». Photos en tenue sportive, clichés plus suggestifs, interactions directes avec ses abonnés : une activité parallèle qu’elle revendique sans détours.

En conférence de presse, à Roland-Garros, la joueuse n’a pas botté en touche. « Je n’ai jamais eu trop de tabous », a-t-elle simplement résumé. Sur cette plateforme, où elle gère seule son contenu, sa communauté est désormais évaluée à près de 30 000 abonnés.

Ce que son histoire dit du tennis féminin

Au-delà du choix personnel, c’est ce qu’il révèle qui interpelle. Selon les chiffres consultés par franceinfo, la joueuse n’a gagné qu’environ 40 000 euros bruts sur l’ensemble de sa saison 2025, et à peine quelques milliers d’euros en début 2026. À mille lieues des « prize money » colossaux remportés au sommet du circuit. Or, le coût d’une saison de tennis professionnel – voyages, coaching, kinésithérapie, hébergements – est, lui, sans commune mesure.

Pour une joueuse qui ne fait plus partie du top 100, la rentabilité économique du circuit devient vite illusoire. Cette « zone grise » du tennis féminin, rarement évoquée, est pourtant celle dans laquelle évoluent l’écrasante majorité des joueuses professionnelles. La trajectoire d’Océane Dodin éclaire ainsi un point aveugle : pour beaucoup d’athlètes hors top 50, les revenus issus du sport ne suffisent plus.

En définitive, Océane Dodin a transformé son passage manqué dans le tableau principal de Roland-Garros 2026 en interpellation collective. En refusant les tabous, en revendiquant ses choix et en montrant ce qu’ils disent du système, la Lilloise impose une discussion utile sur la place – et la précarité – des femmes dans le tennis de haut niveau.