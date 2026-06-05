La mannequin Candice Swanepoel attire tous les regards avec une silhouette de plage épurée

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

L’une des publications Instagram de la mannequin originaire d’Afrique du Sud Candice Swanepoel, capturée sur une plage idyllique, illustre parfaitement son talent à conjuguer dépouillement et puissance visuelle.

Un ensemble moutarde

Sur la photo, l’ancienne ange de la marque américaine Victoria’s Secret apparaît adossée à un palmier, dans un deux-pièces moutarde solaire. Une tonalité chaude qui tranche avec les bleus et noirs habituels de la saison, et qui dit l’été sans détour. Le haut, à coupe triangle façon brassière, est associé à un bas brésilien à ficelles, rappelant l’esthétique des podiums sud-américains. Le détail qui fait la différence, ce sont ses finitions : perles soigneusement enfilées le long des bretelles, et un imprimé décalé qui apporte juste ce qu’il faut de fantaisie. Un travail minutieux qui transforme une silhouette minimale en « pièce statement ».

 

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Le collier de coquillages, une touche pleine d’âme

Côté accessoires, Candice Swanepoel a misé sur une seule pièce, mais qui marque les esprits : un imposant collier de coquillages, qui apporte tout le caractère du look. Une référence directe aux traditions balnéaires, des plages du Pacifique aux côtes brésiliennes – toute une évocation de liberté en un seul accessoire. Le reste est volontairement épuré : cheveux blonds relâchés, maquillage minimal mais lumineux, peau hâlée. Une mise en scène qui montre une esthétique très instagrammable, à la frontière du shooting professionnel et du selfie de vacances. « Rêve au paradis », « déesse rayonnante » : les commentaires des fans en disent long sur la réception immédiate de la publication.

L’art du minimalisme magnétique

Les photos de Candice Swanepoel misent rarement sur le décor, peu sur le maquillage, jamais sur la débauche de couleurs. Ce qu’elle privilégie, c’est l’efficacité d’un geste, le pouvoir d’une posture, l’éclat d’une matière simple sur une peau dorée. Ce minimalisme magnétique, cultivé depuis l’époque où elle foulait les podiums du monde entier, lui permet aujourd’hui de transformer chaque publication en moment éditorial.

 

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Avec ce nouveau cliché ensoleillé, Candice Swanepoel rappelle pourquoi elle est l’une des mannequins les plus emblématiques de sa génération. Pas d’extravagance, pas de coup de force visuel – juste une silhouette épurée sous un palmier, et l’art consommé d’un geste maîtrisé jusqu’au moindre détail. Cela suffit, parfois, à imposer le ton d’un été.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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