L’influenceuse Alix Earle fait sensation en tenue de plage « audacieuse »

Sur Instagram, l’influenceuse américaine Alix Earle a signé l’un des carrousels les plus commentés de la saison. Elle y enchaîne les ensembles de plage dans une mise en scène qui rebat plusieurs fois les cartes de la pièce balnéaire de l’été.

Un haut triangle blanc à ancres marines

Sur l’un des clichés les plus repris, Alix Earle apparaît dans un deux-pièces blanc immaculé : haut triangle aux bonnets ornés de larges ancres marines bleu navy, accompagné d’un bas blanc uni à coupe échancrée. L’imprimé nautique, qui revient régulièrement en force chaque été, est ici réinterprété dans sa version la plus minimaliste : juste un symbole, une couleur dominante et une silhouette épurée. De quoi rappeler que les meilleures pièces de plage sont, le plus souvent, les plus simples.

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La pièce dorée sertie : un effet bijou

Cette fois, Alix Earle a misé sur une pièce entièrement perlée d’or, à mi-chemin entre l’ensemble balnéaire et l’accessoire bijou. Les détails métalliques scintillent sous chaque angle, accrochent la lumière, et transforment ce qui aurait pu être un simple deux-pièces en véritable pièce d’orfèvrerie. Ce style s’inscrit dans une tendance plus large : celle des « jewelry swimsuits », ces pièces de plage hybrides, davantage bijoux que vêtements, vues sur les podiums comme dans les campagnes les plus pointues.

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Sports Illustrated, une consécration qui se confirme

Si ces clichés affichent une qualité éditoriale particulièrement soignée, c’est qu’ils ne sont pas le fruit d’un « shooting maison ». Alix Earle pose en effet pour Sports Illustrated, un des plus importants magazines sportifs américains, dont l’édition annuelle dédiée aux pièces de plage demeure l’un des rendez-vous incontournables de l’industrie mode.

Après une première apparition en 2024 en tant que « rookie », l’influenceuse Alix Earle poursuit donc cette aventure avec le titre américain – qui a, ces dernières années, élargi son casting pour faire la part belle aux « personnalités du numérique ». Une stratégie payante : Alix Earle compte aujourd’hui plus de neuf millions d’abonnés sur Instagram et près de huit millions sur TikTok, chiffres qui assurent à chacune de ses publications une visibilité massive et instantanée.

En résumé, Alix Earle confirme sa place parmi les visages qui « dictent » la mode de plage de l’été 2026. Entre revival nautique épuré et envolée bijoutière, elle illustre à elle seule deux tendances très différentes – mais toutes deux particulièrement commentées cette saison.