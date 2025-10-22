À 44 ans, Jessica Alba rayonne sur une plage australienne

L’actrice, mannequin et entrepreneuse américaine Jessica Alba, star des films « Les Quatre Fantastiques » et « Sin City », prouve une fois de plus que la beauté n’a pas d’âge.

Un été de renouveau et d’évasion

L’actrice a récemment partagé sur Instagram une série de photos où elle s’affiche radieuse sur une plage australienne. Les images, prises lors d’une escapade sous le soleil de Queensland et au fil du tournage du thriller « The Mark », dévoilent une Jessica épanouie, allongée sur une serviette dans une pièce de bain colorée, chapeau noir vissé sur la tête, lunettes de soleil XXL et sourire lumineux.​ Sur la plage, Jessica partage aussi des citations inspirantes qui célèbrent l’art de vivre et le voyage, comme « Toi, moi, ‘prenons un billet et envolons-nous’ ».​

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Alba (@jessicaalba)

Les réseaux sociaux encensent son naturel

La publication Instagram a déclenché une vague d’admiration dans les commentaires : les internautes disent : « à couper le souffle » ou la comparent à du « fine wine » (« qui se bonifie avec l’âge »). Certains saluent sa « beauté intemporelle », tandis que d’autres la qualifient de « rayonnante ».

Plus qu’une simple star hollywoodienne, Jessica Alba incarne ainsi aujourd’hui une forme de sérénité et de confiance retrouvée. Entre tournages, projets entrepreneuriaux et moments de détente en famille, elle continue d’inspirer par son authenticité et sa simplicité. L’actrice prouve qu’il est possible de conjuguer succès, bien-être et naturel.