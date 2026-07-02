En corset blanc, Madison Beer adopte un look qui fait réagir les internautes

La chanteuse, mannequin et actrice américaine Madison Beer a partagé sur Instagram un carrousel de photos prises dans les coulisses de sa tournée, le « Locket Tour ». On l’y découvre dans un corset blanc travaillé, un look qui a immédiatement fait réagir ses abonnés.

Un corset blanc travaillé

Au cœur de ce look, une pièce de scène corsetée d’un blanc immaculé. Le modèle se distingue par de larges bretelles, une encolure en cœur structurée et une matière à l’effet dentelle, rehaussée de petits pois noirs disséminés sur le tissu. Un mélange de romantisme et d’audace, fidèle à l’univers visuel que la chanteuse cultive sur scène. Une tenue qui, sans surprise, a capté toute l’attention.

Côté beauté, Madison Beer a misé sur une mise en valeur tout en sophistication. Ses longs cheveux bruns, coiffés en larges ondulations, retombaient sur une épaule, apportant du volume autour du haut structuré. Un maquillage aux yeux fumés, aux pommettes sculptées et aux lèvres dans un ton rosé nude parachevait cette mise en beauté pensée pour la scène comme pour l’objectif.

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Des fans conquis

Sans surprise, la publication a déclenché une avalanche de compliments. Dans les commentaires, les internautes n’ont pas tari d’éloges : « La plus belle », « La plus jolie », pouvait-on lire. Autant de réactions qui confirment l’engouement suscité par chacune de ses apparitions, sur scène comme sur les réseaux sociaux.

Dans le cadre du « Locket Tour »

Cette publication s’inscrit dans l’actualité chargée de Madison Beer. Le cliché a été pris en coulisses de sa tournée, le « Locket Tour », qui l’emmène à travers l’Amérique du Nord. L’occasion, pour Madison Beer, de prolonger l’univers de son album « Locket » et de sa réédition, portée notamment par le titre « Lovergirl ». Une période faste, marquée par une série de concerts très attendus.

Avec ce corset blanc et sa mise en beauté, Madison Beer signe ainsi une nouvelle apparition réussie. Entre romantisme et audace, elle confirme son sens du style et son talent pour faire de chaque tenue de scène un moment remarqué. De quoi, sans surprise, ravir ses fans.