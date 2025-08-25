« Qu’est-ce que c’est que ça ?? » : le dernier photoshoot de Mikey Madison divise

Mikey Madison, révélée par le film « Once Upon a Time in Hollywood » et plus récemment dans « Anora », a créé la surprise avec son dernier photoshoot pour Vogue Italia. Dans une série de clichés en noir et blanc, l’actrice pose dans une silhouette futuriste, coiffée d’un voile satiné. Un visuel qui a immédiatement déclenché une avalanche de réactions en ligne.

Twitter s’en donne à cœur joie

Sur X (ex-Twitter), les commentaires ont afflué dès la publication des photos. Entre fascination et incompréhension, beaucoup d’internautes ont préféré jouer la carte de l’humour : « Qu’est-ce que c’est que ça ?? Un mix entre Dark Vador et haute couture ? », « C’est trop pour moi », exprime un autre utilisateur. « Je ne comprends même pas », plaisante un fan.

Ces détournements, devenus rapidement viraux, montrent bien que la mode, surtout quand elle flirte avec l’expérimental, nourrit autant la créativité des stylistes que celle des internautes.

Mikey Madison stuns for Vogue Italia. pic.twitter.com/1cgVD2RO3Q — Pop Base (@PopBase) August 20, 2025

Quand la mode ose, le public hésite

La tenue imaginée pour Mikey Madison illustre un principe bien connu dans la haute couture : pousser les limites de la forme et de l’esthétique. Ce type de shooting n’a pas vocation à être « portable » au quotidien, mais à provoquer une émotion.

Comme le rappelle souvent le monde de la mode, tout le monde n’a pas nécessairement « la vision esthétique » nécessaire pour interpréter ce genre de créations. C’est justement là que réside leur force : susciter des discussions, bousculer les attentes et alimenter le dialogue entre art et public.

Une actrice à l’aise avec l’expérimental

Mikey Madison n’en est pas à son premier projet dit audacieux. Qu’il s’agisse de ses choix de rôles au cinéma ou de ses apparitions mode, l’actrice aime prendre des risques. En posant pour Vogue Italia dans ce look déroutant, elle confirme sa place d’icône émergente qui ose s’approprier les imaginaires les plus extravagants.

Au final, que l’on adore ou que l’on ricane, ce photoshoot a atteint son objectif : faire parler. Mikey Madison s’impose ainsi non seulement comme une actrice talentueuse, mais aussi comme une figure capable d’alimenter la conversation mode avec humour et audace.