Hailey Bieber adopte ce blouson culte qui revient en force ce printemps

Hailey Bieber frappe encore avec un look qui fait mouche. La mannequin et entrepreneuse américaine confirme son statut d’icône mode en remettant sur le devant de la scène une pièce incontournable de la mi-saison : le bomber. Cette veste culte, synonyme de style casual et de silhouette affirmée, s’impose à nouveau comme un must-have du vestiaire printanier.

Le bomber, l’allié des mi-saisons

Le bomber, c’est ce blouson d’inspiration militaire devenu une pièce phare des années 90, et qui signe depuis plusieurs saisons son grand retour. Oversize, parfois cintré, satiné ou en (simili)cuir, il s’adapte à toutes les esthétiques, du streetwear au chic décontracté. Hailey Bieber, fidèle à son style minimaliste aux touches rétro, l’a récemment intégré à son dressing en misant sur un modèle oversize en cuir noir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Portal Hailey Bieber BR (@portalhaileybieber)

Une allure rock maîtrisée

Connue pour son esthétique « clean girl » mêlant soin du détail, teint glowy et mise en beauté naturelle, Hailey Bieber n’hésite pas à twister son image avec des pièces plus audacieuses. Dans ce look, elle associe le bomber à un denim délavé taille basse, clin d’œil appuyé aux années 90. Les cheveux lâchés et un maquillage nude viennent adoucir l’allure, tandis que le blouson en cuir insuffle une note rock et puissante à l’ensemble.

Côté accessoires, elle reste fidèle à son approche épurée : une seule bague discrète, et sa coque de téléphone devenue virale, équipée d’un emplacement pour son gloss Rhode, la marque qu’elle a lancée en 2022. Une touche à la fois mode et marketing bien pensée.

Comment adopter le bomber façon Hailey Bieber ?

Si le bomber revient avec autant d’insistance ce printemps 2025, c’est que la tendance rock, grunge et même aviateur s’impose sur les podiums comme dans la rue. Vous souhaitez reproduire ce look à la fois minimaliste et rock ? Associez-le à un jean flare pour une touche sixties par exemple, ou à un denim brut pour rester fidèle à l’esprit nineties.

Le bomber se marie également très bien avec une jupe longue fendue. En haut, un t-shirt blanc basique suffit pour équilibrer la tenue. Pour les chaussures, les mocassins à semelle épaisse ou les ballerines cloutées apporteront du relief tout en conservant une silhouette élégante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Une photo, et boum : tout le monde veut la pièce qu’elle porte. Cette fois, la it-girl californienne ne s’est pas contentée d’un accessoire ou d’un sac à main pointu. En misant sur une pièce aussi intemporelle et adaptable que le bomber, Hailey Bieber prouve qu’on peut être à la pointe tout en restant fidèle à soi-même. Hailey continue de montrer que la mode peut être un terrain de jeu joyeux, accessible et libérateur.