Par son élégance, cette star japonaise éblouit sur le tapis rouge

Le Festival de Cannes 2025 a une fois de plus mêlé cinéma et glamour. Parmi les temps forts, l’apparition de Mina, du girl group sud-coréen TWICE, a captivé les regards. Invitée par Boucheron, elle a brillé sur la Croisette avec élégance.

Une apparition digne des plus grandes actrices

Dans une robe bustier noire d’une sobriété sophistiquée, Mina a posé sur un balcon cannois surplombant la mer Méditerranée. La silhouette élégante, le regard tourné vers l’horizon, elle a offert une image de calme et de prestance qui tranche avec l’agitation du tapis rouge. Pour parfaire cette tenue, elle portait une somptueuse parure Boucheron : collier, boucles d’oreilles, bague et bijou d’oreille en forme de feuillage étincelant, qui accentuaient son port de tête gracieux.

Sa publication Instagram, accompagnée d’un sobre « Thanks to Boucheron for inviting me to this wonderful event 🥀🐈‍⬛ », a rapidement généré des centaines de milliers de likes et de nombreux commentaires admiratifs. L’actrice et chanteuse japonaise, souvent discrète sur les réseaux, a su capter l’attention avec une sobriété rare dans l’univers du glamour.

Une star K-pop à la conquête des grands événements internationaux

Mina, de son nom complet Myoui Mina, est une figure incontournable du girl group sud-coréen TWICE, l’un des piliers de la scène K-pop. Née au Texas et élevée au Japon, elle incarne une identité culturelle hybride qui séduit un public international. Son apparition à Cannes n’est pas anodine : elle marque l’intégration progressive des stars de la pop coréenne dans les événements culturels occidentaux de premier plan, non plus seulement comme performeuses, mais comme icônes de style et de diplomatie culturelle.

En collaborant avec Boucheron, Mina confirme son statut d’ambassadrice de l’élégance asiatique sur la scène mondiale. Ce partenariat s’inscrit également dans le programme « Women in Motion » porté par Kering, maison mère de Boucheron, qui vise à mettre en lumière les femmes influentes du monde de la culture et de la création.

Une esthétique entre classicisme et modernité

Ce qui frappe dans cette apparition, c’est la maîtrise du contraste. La robe noire, intemporelle, est contrebalancée par des bijoux audacieux. Le maquillage reste minimaliste, mettant en valeur les traits naturels de Mina. La coiffure, un chignon bas tiré à quatre épingles, évoque les codes de l’élégance à la française tout en conservant une douceur propre à l’esthétique asiatique.

Le choix de Boucheron n’est pas anodin non plus. Maison fondée en 1858, elle est réputée pour ses créations sophistiquées mais empreintes de modernité. En arborant cette marque, Mina s’inscrit dans une tradition d’excellence tout en offrant une image contemporaine de la féminité.

Un message discret mais puissant

Dans un univers où l’exposition médiatique est souvent liée à l’excès, Mina choisit la retenue. Aucun discours, aucun excès de poses : seulement une photo, une description simple, et une reconnaissance polie envers ses hôtes. Cette attitude tranche avec le bruit ambiant des réseaux sociaux, et c’est peut-être ce qui explique l’impact de sa présence.

Elle montre qu’il est possible d’occuper l’espace public sans s’imposer, de rayonner sans hurler. En cela, elle devient un modèle d’élégance comportementale autant qu’esthétique, inspirant des générations de jeunes fans à valoriser la sobriété, le respect et la gratitude.

L’apparition de Mina au Festival de Cannes 2025 dépasse le cadre de l’image parfaite. Elle incarne un moment de grâce, de convergence entre les cultures, et de reconnaissance mutuelle entre la mode, la musique et le cinéma. Par sa simplicité, son raffinement et sa cohérence, elle a su capter l’attention sans artifice. Une présence discrète mais inoubliable, qui confirme sa place parmi les icônes globales de sa génération.