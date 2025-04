Radieuse sur la plage, cette Miss partage un moment complice

Sous le soleil éclatant de Dubaï, Iris Mittenaere rayonne. L’ancienne Miss France et Miss Univers 2016 a récemment partagé un instant de pur bonheur sur Instagram. Entre sable doré, complicité familiale et élégance naturelle, cette parenthèse en bord de mer a conquis ses fans.

Une danse ensoleillée entre sœurs

Ce moment de légèreté, Iris Mittenaere l’a vécu aux côtés de sa petite sœur Manon. Les deux jeunes femmes ont été filmées dans une courte vidéo (un Reel Instagram), en train de danser ensemble sur la plage. Le cadre : un littoral idyllique, une musique tendance de TikTok, et surtout, une bonne humeur communicative. De quoi insuffler un vent d’évasion à ses abonnés.

La séquence, publiée sur le compte Instagram d’Iris Mittenaere, est accompagnée d’une légende touchante : « Emmener ma petite sœur partout dans le monde pour qu’elle ne soit impressionnée que par son âme et pas par 3 pétales de rose. PS : en tant que bonne petite sœur elle porte ma robe ». Un message à la fois poétique et complice, qui a conquis le cœur des internautes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Un look vaporeux et estival

Pour cette escapade ensoleillée, Iris Mittenaere arborait un look à l’image de l’ambiance : léger, aérien, parfait pour l’été. Vêtue d’un ensemble vaporeux couleur crème, composé d’un haut dos nu et d’une longue jupe fluide, elle incarne la douceur et l’élégance estivale.

Ce style « bord de mer chic », simple mais raffiné, n’a pas laissé la communauté indifférente. Les commentaires sous la vidéo sont unanimes : « Vous êtes trop belles les filles », « Tellement mignonne cette vidéo », « Trop jolies les sœurs », ou encore « Magnifiques vous deux ». Autant de messages qui témoignent de la tendresse et de l’enthousiasme que suscite ce duo auprès des abonnés.

Une Miss toujours proche de sa communauté

Depuis son sacre en 2016, Iris Mittenaere continue de fédérer une large communauté en ligne. Très active sur Instagram, elle partage avec ses abonnés des tranches de vie entre glamour, projets pro et instants personnels. Ce post en est une nouvelle illustration : un moment sans artifice, rempli de rires et de soleil, qui révèle toute la spontanéité et la complicité du duo sororal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Sous le ciel de Dubaï, Iris Mittenaere nous rappelle qu’il suffit parfois d’un instant de danse, d’une robe fluide et d’un regard tendre entre sœurs pour créer un moment inoubliable. Entre mode, voyage et amour familial, elle continue de faire rêver… tout en restant profondément sincère.